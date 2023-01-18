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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/القوات-المسلحة-الروسية-تحقق-إصابات-في-76-وحدة-فرعية-لقوات-المدفعية-الأوكرانية-1072431401.html
القوات المسلحة الروسية تحقق إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية
القوات المسلحة الروسية تحقق إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران والمدفعية الروسية حققت إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في 76 وحدة فرعية لقوات المدعية الأوكرانية. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:54+0000
2023-01-18T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية في مرابضها، كما والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 103 مناطق".وتواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مدفعي-هاوتزر-من-طراز-كراب-وإم---109-تابعين-لقوات-أوكرانيا-1072389813.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

القوات المسلحة الروسية تحقق إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية

11:54 GMT 18.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران والمدفعية الروسية حققت إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في 76 وحدة فرعية لقوات المدعية الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية في مرابضها، كما والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 103 مناطق".
وتواصل القوات الروسية تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "كراب" و"إم - 109" تابعين لقوات أوكرانيا
أمس, 13:54 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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