https://sputnikarabic.ae/20230118/الولايات-المتحدة-تعلن-قريبا-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-ضخمة-جديدة-لكييف-1072444859.html

الولايات المتحدة تعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية ضخمة جديدة لكييف

الولايات المتحدة تعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية ضخمة جديدة لكييف

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، مشيرةً في الوقت عينه إلى... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T18:33+0000

2023-01-18T18:33+0000

2023-01-18T18:33+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأفادت قناة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين مطلعين: "من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لكن كييف تطلب دبابات حديثة، وهو ما لم توافق عليه بعد الولايات المتحدة".إلى ذلك، صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية هذا الأسبوع.وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا و"الدول المتضررة من الحرب"، تبلغ قيمتها 3.75 مليار دولار.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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