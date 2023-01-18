https://sputnikarabic.ae/20230118/اليمن-بين-حرب-طاحنة-وخلافات-وانقسام-حول-مستقبل-البلاد-من-دولة-موحدة-إلى-دولتين--1072437189.html

اليمن بين حرب طاحنة وخلافات وانقسام حول مستقبل البلاد من دولة موحدة إلى دولتين

اليمن بين حرب طاحنة وخلافات وانقسام حول مستقبل البلاد من دولة موحدة إلى دولتين

يتمسك المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني بمطلب انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويسوق المسئولون في المجلس عدة أسباب منها تهميش الجنوب لصالح الشمال ونهب ثرواته طوال... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T15:06+0000

2023-01-18T15:06+0000

2023-01-18T15:06+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072437043_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_96f060e5da52c913c99b50584e6ea24a.png

18~1 Sputnik Interview اليمن بين حرب طاحنة وخلافات وانقسام حول مستقبل البلاد من دولة موحدة إلى دولتين

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزُبيدي، قد أعلن، تمسك مكونه بمطالب استعادة دولة ما قبل الوحدة اليمنية في جنوب اليمن.وقال الزُبيدي خلال لقائه في الرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاغن، إن "السلام الشامل والدائم يتحقق بالالتزام بالمبادئ التي قامت عليها الشراكة المنبثقة عن اتفاق الرياض، ومشاورات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالجة أسباب وجذور الصراع، والتعاطي مع الواقع الموجود على الأرض".في لقائه مع "سبوتنيك"، قال أحمد الربيزي عضو وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن هناك فريق وطني جنوبي للحوار الجنوبي الجنوبي وبالفعل أجروا عدة لقاءات مع شخصيات ومكونات وأحزاب من الحراك الجنوبي ومكونات مجتمعية ومدنية وقاموا بتشاورات على مدى فترة طويلة وتمخضت عن كثير من التفاهمات والكل أعطى ملاحظاته على ميثاق شرف وطني ونحن بالفعل بصدد صياغة مسودة أخيرة لعرضها على كل الأطراف سواء في الداخل أو الخارج ليتم المصادقة عليها.على الجانب الآخر تطالب الكثير من المكونات اليمنية بدرء الخلافات جانبا حتى انتهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات وهزيمة الحوثيين واستعادة العاصمة صنعاء وعودة الاستقرار للبلاد وبعدها يمكن الجلوس للتشاور حول المظالم التي يرفعها الجنوب من أجل اتخاذ القرار الذي يرضي جميع أطياف الشعب اليمني واستعادة المن والسلام في البلاد.في هذا السياق، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، في لقائه مع راديو سبوتنيك "، إن مطالب استقلال الجنوب بدأت منذ عام 1994 وتطورت في 2007 وبنت نفسها وقوتها ضمن إطار مجال إعادة بناء الاستقلال.ولفت إلى أن "الذاكرة اليمنية في إطار سياق الوحدة، حاولوا فيها إعادة بناء الدولة اليمنية من خلال اليمن الاتحادي، باعتباره يحقق فكرة توزيع الثروة والسلطة."وأضاف: "الهدف المركزي هو إعادة بناء الدولة وانتظامها وتحقيق مخرجات الحوار، ثم بعد ذلك نرى هل تتحقق العدالة والحرية والمساواة وإنهاء كافة المظلوميات التي تشتكي منها قوميات مختلفة في اليمن".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لقاء سبوتنيك, аудио