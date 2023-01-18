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https://sputnikarabic.ae/20230118/اليونان-تضاعف-وراداتها-من-البضائع-الروسية-بعد-فرض-العقوبات-1072411172.html
اليونان تضاعف وراداتها من البضائع الروسية بعد فرض العقوبات
اليونان تضاعف وراداتها من البضائع الروسية بعد فرض العقوبات
زادت اليونان واردات السلع من روسيا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بمقدار 2.25 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T06:37+0000
2023-01-18T06:37+0000
اقتصاد
العالم
روسيا
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وبحسب بيانات خدمة الإحصاء اليونانية "Elstat"، فإنه " في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 ، بلغت قيمة واردات اليونان من روسيا 8.465 مليار يورو، بزيادة قدرها 125.3% مقارنة بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 ، حيث بلغت 3.757 مليار يورو".وذكرت "Elstat" أن عجز التجارة الخارجية لليونان خلال 11 شهرًا من عام 2022 تجاوز 35 مليار يورو وزاد بمقدار 13 مليارًا مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2021.يذكر أن "Elstat"، كانت قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن زيادة في واردات السلع إلى اليونان من روسيا في الفترة بين يناير إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنسبة 141.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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اقتصاد, العالم, روسيا
اقتصاد, العالم, روسيا

اليونان تضاعف وراداتها من البضائع الروسية بعد فرض العقوبات

06:37 GMT 18.01.2023
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زادت اليونان واردات السلع من روسيا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بمقدار 2.25 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وبحسب بيانات خدمة الإحصاء اليونانية "Elstat"، فإنه " في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 ، بلغت قيمة واردات اليونان من روسيا 8.465 مليار يورو، بزيادة قدرها 125.3% مقارنة بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 ، حيث بلغت 3.757 مليار يورو".

وبلغت قيمة صادرات اليونان إلى روسيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، 148.1 مليون يورو - أقل بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من عام 2021، عندما تم تصدير البضائع مقابل 182.4 مليون يورو.

وذكرت "Elstat" أن عجز التجارة الخارجية لليونان خلال 11 شهرًا من عام 2022 تجاوز 35 مليار يورو وزاد بمقدار 13 مليارًا مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2021.
يذكر أن "Elstat"، كانت قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن زيادة في واردات السلع إلى اليونان من روسيا في الفترة بين يناير إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنسبة 141.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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