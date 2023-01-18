https://sputnikarabic.ae/20230118/بايدن-يصف-حادث-تحطم-مروحية-أوكرانية-بـ-المأساة-المفجعة-1072446052.html
بايدن يصف حادث تحطم مروحية أوكرانية بـ "المأساة المفجعة"
بايدن يصف حادث تحطم مروحية أوكرانية بـ "المأساة المفجعة"
قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعازيه لأسر نحو 18 شخصا لقوا حتفهم في تحطم مروحية قرب كييف، اليوم الأربعاء. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T20:06+0000
2023-01-18T20:06+0000
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أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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قال الرئيس الأمريكي: "نشعر بالحزن مع كل أولئك المتألمين جراء هذه المأساة المفجعة"، بحسب "فرانس برس".ووصف الرئيس الأمريكي وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي الذي قتل في الحادث بأنه "مصلح ووطني"، مؤكدًا في الوقت ذاته على الشراكة الأمريكية الأوكرانيةوكانت الشرطة الأوكرانية قد أعلنت، صباح اليوم، عن مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين، و3 أطفال وإصابة 26 شخصًا بينهم 12 طفلاً، وذلك إثر تحطم مروحية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.وذكرت الشرطة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام"، أنه "هذا الصباح تحطمت مروحية تابعة لوزارة طوارئ الأوكرانية في بروفاري. ونتيجة لتحطمها قتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين".كما أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من روضة أطفال ومبان سكنية وتم إجلاء العاملين والتلاميذ من روضة الأطفال.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يصف حادث تحطم مروحية أوكرانية بـ "المأساة المفجعة"
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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعازيه لأسر نحو 18 شخصا لقوا حتفهم في تحطم مروحية قرب كييف، اليوم الأربعاء.
قال الرئيس الأمريكي: "نشعر بالحزن مع كل أولئك المتألمين جراء هذه المأساة المفجعة"، بحسب "فرانس برس".
ووصف الرئيس الأمريكي وزير الداخلية الأوكراني
دينيس موناستيرسكي الذي قتل في الحادث بأنه "مصلح ووطني"، مؤكدًا في الوقت ذاته على الشراكة الأمريكية الأوكرانية
وكانت الشرطة الأوكرانية قد أعلنت، صباح اليوم، عن مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين، و3 أطفال وإصابة 26 شخصًا بينهم 12 طفلاً، وذلك إثر تحطم مروحية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت الشرطة الأوكرانية على صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام"، أنه "هذا الصباح تحطمت مروحية تابعة لوزارة طوارئ الأوكرانية في بروفاري. ونتيجة لتحطمها قتل على متنها وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني إينين".
كما أبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، أليكسي كوليبا، عن تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من روضة أطفال ومبان سكنية وتم إجلاء العاملين والتلاميذ من روضة الأطفال.