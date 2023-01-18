https://sputnikarabic.ae/20230118/بعد-الغواصات-أستراليا-تستبدل-مروحيات-فرنسية-بـبلاك-هوك-الأمريكية-1072420688.html

بعد الغواصات... أستراليا تستبدل مروحيات فرنسية بـ"بلاك هوك" الأمريكية

بعد الغواصات... أستراليا تستبدل مروحيات فرنسية بـ"بلاك هوك" الأمريكية

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، أنها ستتخلى عن أسطولها من مروحيات "تايبان" العسكرية الفرنسية الصنع، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها باريس في اللحظات... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T10:28+0000

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وحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس، إنه سيتم استبدال مروحيات "تايبان" الفرنسية بأخرى من نوع "بلاك هوك" أمريكية الصنع.وأضاف أن نفقات صيانة المروحيات الفرنسية كانت مكلفة. وأردف "لقد كنا نكافح مع مروحيات تايبان لسنوات عديدة فيما يتعلق بالصيانة والحصول على قطع الغيار".وتابع "لم نحصل على ساعات الطيران التي نحتاجها من تايبان. نحن واثقون من أن ذلك سيكون بمتناولنا مع طائرات بلاك هوك".وأكد أنه واثق من أن هذا القرار لن يضر بعلاقة أستراليا التي تم إصلاحها مع فرنسا، معرباً عن ثقته بعدم حدوث أي اضطراب في العلاقات بين البلدين.وكانت الثقة قد تراجعت بين كانبرا وباريس عام 2021 إثر ما عُرف آنذاك بـ"أزمة الغواصات"، عندما ألغت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بشكل مفاجىء صفقة بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (62 مليار دولار أمريكي) مع فرنسا لشراء غواصات.واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذروة الخلاف رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك سكوت موريسون بالكذب بشأن الصفقة، كما استدعت باريس سفيرها لدى كانبرا.

https://sputnikarabic.ae/20220209/إعلام-هليكوبتر-بلاك-هوك-تحلق-دون-طيار-في-واقعة-الأولى-من-نوعها-1058270318.html

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