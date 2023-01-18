https://sputnikarabic.ae/20230118/بوتين-يتفقد-سيارة-نيفا-الكهربائية-الروسية-فيديو--1072439277.html
بوتين يتفقد سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية... فيديو
بوتين يتفقد سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية... فيديو
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نموذجا من سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية الصنع. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T15:32+0000
2023-01-18T15:32+0000
2023-01-18T15:32+0000
روسيا
نادي الفيديو
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وشاهد الرئيس الروسي عددا من النماذج المصنعة في مصنع "أوبوخوف" في مدينة سان بطرسبورغ، واطّلع على أحد النماذج المصنعة من سيارة "نيفا" الكهربائية.وقال بوتين، خلال محادثة مع العمال في مصنع "أوبوخوف"، وهو جزء من شركة "ألماز-أنتي": "بعد أن غادر بعض من يسمّون شركاؤنا من سوقنا، وأصبح مستوى إنتاجنا مرتفعًا جدًا، وشركاتنا تستوعب بسهولة ما تركه هؤلاء الشركاء أنفسهم. أي أننا أنفسنا أصبحنا قادرين على إنتاج ما لم نتمكن من إنتاجه بالأمس" .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
بوتين يتفقد سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية... فيديو
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تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نموذجا من سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية الصنع.
وشاهد الرئيس الروسي عددا من النماذج المصنعة في مصنع "أوبوخوف" في مدينة سان بطرسبورغ، واطّلع على أحد النماذج المصنعة من سيارة "نيفا" الكهربائية.
وقال بوتين، خلال محادثة مع العمال في مصنع "أوبوخوف"، وهو جزء من شركة "ألماز-أنتي": "بعد أن غادر بعض من يسمّون شركاؤنا من سوقنا، وأصبح مستوى إنتاجنا مرتفعًا جدًا، وشركاتنا تستوعب بسهولة ما تركه هؤلاء الشركاء أنفسهم. أي أننا أنفسنا أصبحنا قادرين على إنتاج ما لم نتمكن من إنتاجه بالأمس" .