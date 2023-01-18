عربي
https://sputnikarabic.ae/20230118/بوتين-يتفقد-سيارة-نيفا-الكهربائية-الروسية-فيديو--1072439277.html
بوتين يتفقد سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية... فيديو
بوتين يتفقد سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية... فيديو
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نموذجا من سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية الصنع. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T15:32+0000
2023-01-18T15:32+0000
روسيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072436657_0:150:3144:1919_1920x0_80_0_0_29de27c6cea8b5b0e678b371cb10cb79.jpg
وشاهد الرئيس الروسي عددا من النماذج المصنعة في مصنع "أوبوخوف" في مدينة سان بطرسبورغ، واطّلع على أحد النماذج المصنعة من سيارة "نيفا" الكهربائية.وقال بوتين، خلال محادثة مع العمال في مصنع "أوبوخوف"، وهو جزء من شركة "ألماز-أنتي": "بعد أن غادر بعض من يسمّون شركاؤنا من سوقنا، وأصبح مستوى إنتاجنا مرتفعًا جدًا، وشركاتنا تستوعب بسهولة ما تركه هؤلاء الشركاء أنفسهم. أي أننا أنفسنا أصبحنا قادرين على إنتاج ما لم نتمكن من إنتاجه بالأمس" .
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072436657_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_b00f4d79fed7f7c0bfce2ce489dc231f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

بوتين يتفقد سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية... فيديو

15:32 GMT 18.01.2023
© Sputnik . Алексей Даничев / الانتقال إلى بنك الصورالسيارة الكهربائية "نيفا" المصنعة من قبل "المركز الإقليمي الشمالي الغربي التابع لشركة "ألماز أنتي".
السيارة الكهربائية نيفا المصنعة من قبل المركز الإقليمي الشمالي الغربي التابع لشركة ألماز أنتي. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Алексей Даничев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، نموذجا من سيارة "نيفا" الكهربائية الروسية الصنع.
وشاهد الرئيس الروسي عددا من النماذج المصنعة في مصنع "أوبوخوف" في مدينة سان بطرسبورغ، واطّلع على أحد النماذج المصنعة من سيارة "نيفا" الكهربائية.
وقال بوتين، خلال محادثة مع العمال في مصنع "أوبوخوف"، وهو جزء من شركة "ألماز-أنتي": "بعد أن غادر بعض من يسمّون شركاؤنا من سوقنا، وأصبح مستوى إنتاجنا مرتفعًا جدًا، وشركاتنا تستوعب بسهولة ما تركه هؤلاء الشركاء أنفسهم. أي أننا أنفسنا أصبحنا قادرين على إنتاج ما لم نتمكن من إنتاجه بالأمس" .
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала