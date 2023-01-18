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تحرير بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تحرير-بلدة-سول-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1072427688.html
تحرير بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية
تحرير بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، حرر متطوعون من مجموعات هجومية، بدعم ناري من القوات الروسية، بلدة سول بجمهورية دونيتسك الشعبية. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:01+0000
2023-01-18T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور دونيتسك، حرر متطوعون من مجموعات هجومية، بدعم ناري من طيران العمليات التكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية بالمنطقة العسكرية الجنوبية، بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقرب مدينة كراماتورسك، بحسب البيان، تم تدمير مستودع ذخيرة أوكراني لأنظمة إطلاق صواريخ هيمارس وغراد.وأضافت الوزارة، أنه "خلال يوم واحد، تم القضاء على نحو 90 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا – بي"، وراجمة صواريخ "غراد"، على هذا المحور".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، واستكمال تحرير الكيانات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
روسيا

تحرير بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:01 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 11:06 GMT 18.01.2023)
© Sputnik . Nikolay Chijnyak / الانتقال إلى بنك الصورقوات خاصة روسية
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Nikolay Chijnyak
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، حرر متطوعون من مجموعات هجومية، بدعم ناري من القوات الروسية، بلدة سول بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور دونيتسك، حرر متطوعون من مجموعات هجومية، بدعم ناري من طيران العمليات التكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية بالمنطقة العسكرية الجنوبية، بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقرب مدينة كراماتورسك، بحسب البيان، تم تدمير مستودع ذخيرة أوكراني لأنظمة إطلاق صواريخ هيمارس وغراد.
وأضافت الوزارة، أنه "خلال يوم واحد، تم القضاء على نحو 90 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا – بي"، وراجمة صواريخ "غراد"، على هذا المحور".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
16 يناير, 14:19 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، واستكمال تحرير الكيانات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:07 GMT - سبوتنيك عربيلافروف: واشنطن استخدمت "الشيطنة والابتزاز والقوة" ضد منافسيها 09:03 GMT
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