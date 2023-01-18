https://sputnikarabic.ae/20230118/تحرير-بلدة-سول-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1072427688.html
تحرير بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية
تحرير بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، حرر متطوعون من مجموعات هجومية، بدعم ناري من القوات الروسية، بلدة سول بجمهورية دونيتسك الشعبية. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:01+0000
2023-01-18T11:01+0000
2023-01-18T11:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور دونيتسك، حرر متطوعون من مجموعات هجومية، بدعم ناري من طيران العمليات التكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية بالمنطقة العسكرية الجنوبية، بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقرب مدينة كراماتورسك، بحسب البيان، تم تدمير مستودع ذخيرة أوكراني لأنظمة إطلاق صواريخ هيمارس وغراد.وأضافت الوزارة، أنه "خلال يوم واحد، تم القضاء على نحو 90 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا – بي"، وراجمة صواريخ "غراد"، على هذا المحور".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، واستكمال تحرير الكيانات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
تحرير بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:01 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 11:06 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، حرر متطوعون من مجموعات هجومية، بدعم ناري من القوات الروسية، بلدة سول بجمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور دونيتسك، حرر متطوعون من مجموعات هجومية، بدعم ناري من طيران العمليات التكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية بالمنطقة العسكرية الجنوبية، بلدة سول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقرب مدينة كراماتورسك، بحسب البيان، تم تدمير مستودع ذخيرة أوكراني لأنظمة إطلاق صواريخ هيمارس وغراد.
وأضافت الوزارة، أنه "خلال يوم واحد، تم القضاء على نحو 90 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا – بي"، وراجمة صواريخ "غراد"، على هذا المحور".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، واستكمال تحرير الكيانات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.