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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230118/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072412381.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T07:18+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:18 GMT 18.01.2023
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:18 GMT 18.01.2023
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
16 يناير, 14:19 GMT
07:18 GMT 18.01.2023
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف عيار 155 مم
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف عيار 155 مم على حي كيفسكي في مدينة دونيتسك.

وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية في 8:50 [يتزامن مع توقيت موسكو] تم استهداف مدينة دونيتسك [حي كيفسكي] من منطقة تونينكو، بثلاث قذائف من عيار 155 مم".

07:17 GMT 18.01.2023
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
جنوب أفريقيا: يجب على واشنطن التراجع عن سياسة العقوبات أحادية الجانب
05:38 GMT
07:17 GMT 18.01.2023
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
الكرملين: كييف وضعت بنفسها تشريعات تمنعها من التفاوض مع روسيا
06:09 GMT
07:17 GMT 18.01.2023
دول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: نعمل على التخلص من هيمنة الدولار من خلال إيجاد سبل جديدة
06:48 GMT
07:15 GMT 18.01.2023
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
البنتاغون يرسل أسلحة أمريكية مخزنة في إسرائيل إلى أوكرانيا
06:58 GMT
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