تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:18 GMT 18.01.2023
07:18 GMT 18.01.2023
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ3 قذائف عيار 155 مم
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 قذائف عيار 155 مم على حي كيفسكي في مدينة دونيتسك.
وجاء في بيان المكتب نشره على "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية في 8:50 [يتزامن مع توقيت موسكو] تم استهداف مدينة دونيتسك [حي كيفسكي] من منطقة تونينكو، بثلاث قذائف من عيار 155 مم".
07:17 GMT 18.01.2023
07:17 GMT 18.01.2023
07:17 GMT 18.01.2023
07:15 GMT 18.01.2023