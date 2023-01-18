https://sputnikarabic.ae/20230118/تقرير-يكشف-عن-قائمة-أسعار-الإنترنت-في-الدول-العربية-فوارق-شاسعة-رغم-التجاور---1072412485.html
"فوارق شاسعة"... تقرير يكشف عن قائمة أسعار الإنترنت في الدول العربية
"فوارق شاسعة"... تقرير يكشف عن قائمة أسعار الإنترنت في الدول العربية
كشف موقع متخصص بمتابعة أخبار جودة وسرعة وأسعار الإنترنت في العالم في تقريره عن مستوى أسعار الغيغابايت في العالم العربي. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T07:22+0000
2023-01-18T07:22+0000
2023-01-18T07:25+0000
العالم العربي
منوعات
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وذكر موقع "كابل" أن أغلى الدول العربية بخدمة الإنترنت هي اليمن، حيث يبلغ متوسط سعر استهلاك الغيغابايت الواحد حوالي 16.58 دولار أمريكي، فيما احتلت الجزائر المركز الأول بأرخص سعر لاستهلاك الغيغابايت الواحد الذي بلغ حوالي 0.48 دولار أمريكي وتلتها ليبيا حيث سجل فيها سعر الغيغابايت الواحد بـ0.61 دولار وتبعتها الأردن بـ 0.63 دولار والصومال ( 0.63 دولار).كما أشار التقرير إلى أن العراق احتل المركز الخامس وبلغ سعر الغيغابايت الواحد فيه 0.68 دولار وجاء المغرب في المركز السادس بسعر 0.69 دولار للغيغابايت الواحد، وتلته الكويت (0.71 دولار) ثم السودان (0.75 دولار) وتلته مصر (0.93 دولار)، كما تبعتها في المركز العاشر البحرين (1.17 دولار) وبعدها تونس التي سجل فيها سعر الغيغابايت الواحد 1.21 دولار.أما السعودية فجاءت في المركز 12، وسعر الغيغابايت الواحد فيها 1.52 دولار وتلتها فلسطين (2.05 دولار) وبعدها سلطنة عمان (2.92 دولار) ولبنان في المركز 15- بسعر 3 دولارات للغيغابايت الواحد وبعده جاءت الإمارات العربية المتحدة التي تبيع الغيغابايت الواحد بـ 4.29 دولار وتبعتها قطر بـ6.87 دولار، وفي المركز 18 جاءت سوريا التي يباع فيها سعر الغيغابايت الواحد بـ 8.57 دولار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, منوعات
"فوارق شاسعة"... تقرير يكشف عن قائمة أسعار الإنترنت في الدول العربية
07:22 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 07:25 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
كشف موقع متخصص بمتابعة أخبار جودة وسرعة وأسعار الإنترنت في العالم في تقريره عن مستوى أسعار الغيغابايت في العالم العربي.
وذكر
موقع "كابل" أن أغلى الدول العربية بخدمة الإنترنت هي اليمن، حيث يبلغ متوسط سعر استهلاك الغيغابايت الواحد حوالي 16.58 دولار أمريكي، فيما احتلت الجزائر المركز الأول بأرخص سعر لاستهلاك الغيغابايت الواحد الذي بلغ حوالي 0.48 دولار أمريكي وتلتها ليبيا حيث سجل فيها سعر الغيغابايت الواحد بـ0.61 دولار وتبعتها الأردن بـ 0.63 دولار والصومال ( 0.63 دولار).
كما أشار التقرير إلى أن العراق احتل المركز الخامس وبلغ سعر الغيغابايت الواحد فيه 0.68 دولار وجاء المغرب في المركز السادس بسعر 0.69 دولار للغيغابايت الواحد، وتلته الكويت (0.71 دولار) ثم السودان (0.75 دولار) وتلته مصر (0.93 دولار)، كما تبعتها في المركز العاشر البحرين (1.17 دولار) وبعدها تونس التي سجل فيها سعر الغيغابايت الواحد 1.21 دولار.
أما السعودية فجاءت في المركز 12، وسعر الغيغابايت الواحد فيها 1.52 دولار وتلتها فلسطين (2.05 دولار) وبعدها سلطنة عمان (2.92 دولار) ولبنان في المركز 15- بسعر 3 دولارات للغيغابايت الواحد وبعده جاءت الإمارات العربية المتحدة التي تبيع الغيغابايت الواحد بـ 4.29 دولار وتبعتها قطر بـ6.87 دولار، وفي المركز 18 جاءت سوريا التي يباع فيها سعر الغيغابايت الواحد بـ 8.57 دولار.