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https://sputnikarabic.ae/20230118/توقعات-بتفوق-الهند-على-الصين-كـأكثر-الدول-سكانا-في-2023-1072413169.html
توقعات بتفوق الهند على الصين كـ"أكثر الدول سكانا" في 2023
توقعات بتفوق الهند على الصين كـ"أكثر الدول سكانا" في 2023
من المتوقع أن تتفوق الهند على الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان هذا العام، في حين أن عدد سكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيستمر في الانكماش في... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T07:57+0000
2023-01-18T07:57+0000
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ووفقا للمجلة: "من المتوقع أن تتفوق الهند على الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم في وقت ما خلال عام 2023، وفي ذلك الوقت سيكون معدل النمو السنوي للصين بين -0.1% و -0.3% ، بينما سيتراوح معدل النمو في الهند بين 0.69% و 0.92%".وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الصين يزيد عن 1.42 مليار وأن عدد سكان الهند 1.41 مليار، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقا للمرصد الديموغرافي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له. بالنظر إلى الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن ينخفض عدد سكان الصين إلى 1.2 مليار بحلول عام 2060، بينما سينمو عدد سكان الهند إلى ما يقرب من 1.7 مليار.
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توقعات بتفوق الهند على الصين كـ"أكثر الدول سكانا" في 2023

07:57 GMT 18.01.2023
© AP Photo / Rafiq Maqboolرجل يرتدي زي بابا نويل يعطي مطهرًا للطلاب أثناء استعدادهم لحضور الفصول الدراسية في مدرسة في مومباي، الهند، 15 ديسمبر 2021.
رجل يرتدي زي بابا نويل يعطي مطهرًا للطلاب أثناء استعدادهم لحضور الفصول الدراسية في مدرسة في مومباي، الهند، 15 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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من المتوقع أن تتفوق الهند على الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان هذا العام، في حين أن عدد سكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيستمر في الانكماش في العقود المقبلة، وفقا لتقديرات مجلة "سكان العالم".
ووفقا للمجلة: "من المتوقع أن تتفوق الهند على الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم في وقت ما خلال عام 2023، وفي ذلك الوقت سيكون معدل النمو السنوي للصين بين -0.1% و -0.3% ، بينما سيتراوح معدل النمو في الهند بين 0.69% و 0.92%".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الصين يزيد عن 1.42 مليار وأن عدد سكان الهند 1.41 مليار، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقا للمرصد الديموغرافي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له. بالنظر إلى الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن ينخفض عدد سكان الصين إلى 1.2 مليار بحلول عام 2060، بينما سينمو عدد سكان الهند إلى ما يقرب من 1.7 مليار.
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