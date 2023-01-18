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https://sputnikarabic.ae/20230118/جندي-أمريكي-تذيع-شهرته-بعد-سرقته-40-فرعا-لماكدونالدز-1072445065.html
جندي أمريكي تذيع شهرته بعد سرقته 40 فرعا لماكدونالدز
جندي أمريكي تذيع شهرته بعد سرقته 40 فرعا لماكدونالدز
اكتسب جندي سابق في الجيش الأمريكي شهرة واسعة على خلفية تورطه في سرقة عشرات الفروع لسلسة مطاعم ماكدونالدز. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T18:55+0000
2023-01-18T18:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
سرقة
المجتمع
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وبحسب موقع "ranker"، فإن شهرة الجندي الأمريكي السابق ذاعت تحت اسم "روفمان".بدأ روفمان في سرقة مطاعم ماكدونالدز في عام 1998، من خلال حفر سقف المطعم من أعلى.وكان ينتظر حتى الساعة الخامسة صباحا لحين وصول عمال المطعم، ثم يقوم بسرقة المطعم.وبعد تأكده من نجاحه في عملية السرقة كان يقوم بحبس العمال في غرفة التبريد.كان روفمان في كل عملية سرقة يستهدف أحد فروع ماكدونالدز في مدينة أو ولاية مختلفة، الأمر الذي جعل من الصعب على الشرطة إلقاء القبض عليه.وبلغ عدد السرقات التي نفذها في فروع ماكدونالدز، 40 فرعًا على مدار عامين قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.وجاء إلقاء القبض عليه بعد أن سرق أحد المطاعم دون أن يُحكم إغلاق غرفة التبريد قبل هروبه، لتمكن صاحب المطعم من الخروج والاتصال بالشرطة التي ألقت القبض عليه على مسافة قريبة من المطعم.وقضت المحكمة بحبس روفمان 45 عاما، وتم إيداعه في سجن براون كريك في شمال كارونيا، قبل أن يتمكن من الهروب والاختفاء قبل أن يتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230105/ماكدونالدز-تخطط-لمغادرة-كازاخستان-1071944763.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, سرقة, المجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية, سرقة, المجتمع

جندي أمريكي تذيع شهرته بعد سرقته 40 فرعا لماكدونالدز

18:55 GMT 18.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورإغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا
إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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اكتسب جندي سابق في الجيش الأمريكي شهرة واسعة على خلفية تورطه في سرقة عشرات الفروع لسلسة مطاعم ماكدونالدز.
وبحسب موقع "ranker"، فإن شهرة الجندي الأمريكي السابق ذاعت تحت اسم "روفمان".
إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
ماكدونالدز تخطط لمغادرة كازاخستان
5 يناير, 07:18 GMT
بدأ روفمان في سرقة مطاعم ماكدونالدز في عام 1998، من خلال حفر سقف المطعم من أعلى.
وكان ينتظر حتى الساعة الخامسة صباحا لحين وصول عمال المطعم، ثم يقوم بسرقة المطعم.
وبعد تأكده من نجاحه في عملية السرقة كان يقوم بحبس العمال في غرفة التبريد.
كان روفمان في كل عملية سرقة يستهدف أحد فروع ماكدونالدز في مدينة أو ولاية مختلفة، الأمر الذي جعل من الصعب على الشرطة إلقاء القبض عليه.
وبلغ عدد السرقات التي نفذها في فروع ماكدونالدز، 40 فرعًا على مدار عامين قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.
وجاء إلقاء القبض عليه بعد أن سرق أحد المطاعم دون أن يُحكم إغلاق غرفة التبريد قبل هروبه، لتمكن صاحب المطعم من الخروج والاتصال بالشرطة التي ألقت القبض عليه على مسافة قريبة من المطعم.
وقضت المحكمة بحبس روفمان 45 عاما، وتم إيداعه في سجن براون كريك في شمال كارونيا، قبل أن يتمكن من الهروب والاختفاء قبل أن يتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى.
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