عربي
https://sputnikarabic.ae/20230118/جنوب-أفريقيا-تعتزم-رفع-مستوى-التدريب-العسكري-مع-روسيا-1072409584.html
جنوب أفريقيا تعتزم رفع مستوى التدريب العسكري مع روسيا
جنوب أفريقيا تعتزم رفع مستوى التدريب العسكري مع روسيا
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T04:01+0000
2023-01-18T04:02+0000
جنوب أفريقيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103408/69/1034086943_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_747a4afd2855ddd5787ed5e824b740f8.jpg
بريتوريا - سبوتنيك. وقالت باندور في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة عسكرية قوية كما تعلمون، ومن الواضح أننا نريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى وأن تكون لديها مهارات من شأنها أن تدعمها في مهام السلام التي نضطلع بها كمسؤولية عالمية لجنوب أفريقيا ولكن أيضا في حماية أمتنا إذا دعت الحاجة".وأضافت: "لذلك نستفيد من الارتباطات مع البلدان التي لديها مستوى عال جدا من المهارات العسكرية والتي لديها معدات يمكن أن تكون مفيدة".وتخطط جنوب أفريقيا وروسيا والصين لإجراء تدريباتها البحرية المشتركة الثانية في الجنوب الأفريقي في فبراير 2023.وتم إجراء أول تمرين من هذا القبيل في مياه جنوب أفريقيا في نوفمبر 2019.
https://sputnikarabic.ae/20220330/خبير-اقتصادي-التجارة-بين-جنوب-إفريقيا-وروسيا-بعملة-الروبل-ممكنة-لكنها-لن-تكون-مستدامة-1060655766.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103408/69/1034086943_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_28ff628ddf7579918a0a6b533318a768.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جنوب أفريقيا, روسيا, العالم
جنوب أفريقيا, روسيا, العالم

جنوب أفريقيا تعتزم رفع مستوى التدريب العسكري مع روسيا

04:01 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 04:02 GMT 18.01.2023)
© Sputnik . Eugene Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمسابقة "بياتلون الدبابات - 2018" في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا
مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . Eugene Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا.
بريتوريا - سبوتنيك. وقالت باندور في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة عسكرية قوية كما تعلمون، ومن الواضح أننا نريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى وأن تكون لديها مهارات من شأنها أن تدعمها في مهام السلام التي نضطلع بها كمسؤولية عالمية لجنوب أفريقيا ولكن أيضا في حماية أمتنا إذا دعت الحاجة".
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
خبير اقتصادي: التجارة بين جنوب إفريقيا وروسيا بعملة الروبل ممكنة لكنها لن تكون مستدامة
30 مارس 2022, 13:29 GMT
وأضافت: "لذلك نستفيد من الارتباطات مع البلدان التي لديها مستوى عال جدا من المهارات العسكرية والتي لديها معدات يمكن أن تكون مفيدة".
وتخطط جنوب أفريقيا وروسيا والصين لإجراء تدريباتها البحرية المشتركة الثانية في الجنوب الأفريقي في فبراير 2023.
وتم إجراء أول تمرين من هذا القبيل في مياه جنوب أفريقيا في نوفمبر 2019.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала