https://sputnikarabic.ae/20230118/جنوب-أفريقيا-تعتزم-رفع-مستوى-التدريب-العسكري-مع-روسيا-1072409584.html

جنوب أفريقيا تعتزم رفع مستوى التدريب العسكري مع روسيا

جنوب أفريقيا تعتزم رفع مستوى التدريب العسكري مع روسيا

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T04:01+0000

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جنوب أفريقيا

روسيا

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بريتوريا - سبوتنيك. وقالت باندور في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة عسكرية قوية كما تعلمون، ومن الواضح أننا نريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى وأن تكون لديها مهارات من شأنها أن تدعمها في مهام السلام التي نضطلع بها كمسؤولية عالمية لجنوب أفريقيا ولكن أيضا في حماية أمتنا إذا دعت الحاجة".وأضافت: "لذلك نستفيد من الارتباطات مع البلدان التي لديها مستوى عال جدا من المهارات العسكرية والتي لديها معدات يمكن أن تكون مفيدة".وتخطط جنوب أفريقيا وروسيا والصين لإجراء تدريباتها البحرية المشتركة الثانية في الجنوب الأفريقي في فبراير 2023.وتم إجراء أول تمرين من هذا القبيل في مياه جنوب أفريقيا في نوفمبر 2019.

https://sputnikarabic.ae/20220330/خبير-اقتصادي-التجارة-بين-جنوب-إفريقيا-وروسيا-بعملة-الروبل-ممكنة-لكنها-لن-تكون-مستدامة-1060655766.html

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