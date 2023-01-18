https://sputnikarabic.ae/20230118/جنوب-أفريقيا-تعتزم-رفع-مستوى-التدريب-العسكري-مع-روسيا-1072409584.html
جنوب أفريقيا تعتزم رفع مستوى التدريب العسكري مع روسيا
جنوب أفريقيا تعتزم رفع مستوى التدريب العسكري مع روسيا
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T04:01+0000
2023-01-18T04:01+0000
2023-01-18T04:02+0000
جنوب أفريقيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103408/69/1034086943_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_747a4afd2855ddd5787ed5e824b740f8.jpg
بريتوريا - سبوتنيك. وقالت باندور في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة عسكرية قوية كما تعلمون، ومن الواضح أننا نريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى وأن تكون لديها مهارات من شأنها أن تدعمها في مهام السلام التي نضطلع بها كمسؤولية عالمية لجنوب أفريقيا ولكن أيضا في حماية أمتنا إذا دعت الحاجة".وأضافت: "لذلك نستفيد من الارتباطات مع البلدان التي لديها مستوى عال جدا من المهارات العسكرية والتي لديها معدات يمكن أن تكون مفيدة".وتخطط جنوب أفريقيا وروسيا والصين لإجراء تدريباتها البحرية المشتركة الثانية في الجنوب الأفريقي في فبراير 2023.وتم إجراء أول تمرين من هذا القبيل في مياه جنوب أفريقيا في نوفمبر 2019.
https://sputnikarabic.ae/20220330/خبير-اقتصادي-التجارة-بين-جنوب-إفريقيا-وروسيا-بعملة-الروبل-ممكنة-لكنها-لن-تكون-مستدامة-1060655766.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103408/69/1034086943_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_28ff628ddf7579918a0a6b533318a768.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جنوب أفريقيا, روسيا, العالم
جنوب أفريقيا, روسيا, العالم
جنوب أفريقيا تعتزم رفع مستوى التدريب العسكري مع روسيا
04:01 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 04:02 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن بلادها تريد رفع مستوى التدريب العسكري من خلال المشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا.
بريتوريا - سبوتنيك
. وقالت باندور في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة عسكرية قوية كما تعلمون، ومن الواضح أننا نريد أن تتمتع قواتنا بتدريب عالي المستوى وأن تكون لديها مهارات من شأنها أن تدعمها في مهام السلام التي نضطلع بها كمسؤولية عالمية لجنوب أفريقيا ولكن أيضا في حماية أمتنا إذا دعت الحاجة".
وأضافت: "لذلك نستفيد من الارتباطات مع البلدان التي لديها مستوى عال جدا من المهارات العسكرية والتي لديها معدات يمكن أن تكون مفيدة".
وتخطط جنوب أفريقيا وروسيا والصين لإجراء تدريباتها البحرية
المشتركة الثانية في الجنوب الأفريقي في فبراير 2023.
وتم إجراء أول تمرين من هذا القبيل في مياه جنوب أفريقيا في نوفمبر 2019.