https://sputnikarabic.ae/20230118/جنوب-أفريقيا-مشروع-القانون-الأمريكي-الذي-يتصدى-لروسيا-في-أفريقيا-ينتهك-القانون-الدولي-1072409425.html
جنوب أفريقيا: مشروع القانون الأمريكي الذي يتصدى لروسيا في أفريقيا ينتهك القانون الدولي
جنوب أفريقيا: مشروع القانون الأمريكي الذي يتصدى لروسيا في أفريقيا ينتهك القانون الدولي
حذرت جنوب أفريقيا الولايات المتحدة من أن مشروع القانون الذي يسعى إلى مواجهة "أنشطة روسيا الخبيثة" في أفريقيا يُحتاج إلى التخلص منه لأنه ينتهك القانون الدولي. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T03:51+0000
2023-01-18T03:51+0000
2023-01-18T03:51+0000
روسيا
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بريتوريا - سبوتنيك. وقالت وزير الخارجية، ناليدي باندور، في مقابلة مع "سبوتنيك": "أعتقد أنه يجب قتل مشروع القانون حقا لأنني أعتقد أنه لا مبرر له على الإطلاق".وأضافت الوزيرة: "أعتقد أنه تدخل يتعارض مع القانون الدولي، وقد أوضحنا ذلك لزملائنا في الولايات المتحدة".وتابعت: "حتى أننا التقينا بواضع التشريع الأولي وأشرنا إلى الجريمة التي يعتبرها هذا التشريع المقترح على وجه الخصوص".وأضافت الوزيرة: "سنواصل الدعوة إلى تمزيق مشروع القانون هذا وعدم المضي قدما في أي مرحلة رسمية".وتم تقديم مشروع القانون في الكونغرس في أبريل من قبل النائب غريغوري ميكس. وأقر مجلس النواب مشروع القانون في مايو وينتظر تصويت مجلس الشيوخ.وإذا تم سن مشروع القانون، فسيوجه وزير الخارجية إلى التوصل إلى استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في أفريقيا ومحاسبة الحكومات الأفريقية على مساعدة "وكلاء" روسيا من خلال العقوبات والقيود الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230108/سفير-إريتريا-لدى-روسيا-فرنسا-والدول-الغربية-تفقد-نفوذها-في-أفريقيا-1072035196.html
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روسيا, منتخب جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, منتخب جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جنوب أفريقيا: مشروع القانون الأمريكي الذي يتصدى لروسيا في أفريقيا ينتهك القانون الدولي
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حذرت جنوب أفريقيا الولايات المتحدة من أن مشروع القانون الذي يسعى إلى مواجهة "أنشطة روسيا الخبيثة" في أفريقيا يُحتاج إلى التخلص منه لأنه ينتهك القانون الدولي.
بريتوريا - سبوتنيك
. وقالت وزير الخارجية، ناليدي باندور، في مقابلة مع "سبوتنيك": "أعتقد أنه يجب قتل مشروع القانون حقا لأنني أعتقد أنه لا مبرر له على الإطلاق".
وأضافت الوزيرة: "أعتقد أنه تدخل يتعارض مع القانون الدولي، وقد أوضحنا ذلك لزملائنا في الولايات المتحدة".
وتابعت: "حتى أننا التقينا بواضع التشريع الأولي وأشرنا إلى الجريمة التي يعتبرها هذا التشريع المقترح على وجه الخصوص".
وأضافت الوزيرة: "سنواصل الدعوة إلى تمزيق مشروع القانون هذا وعدم المضي قدما في أي مرحلة رسمية".
وتم تقديم مشروع القانون في الكونغرس في أبريل من قبل النائب غريغوري ميكس. وأقر مجلس النواب مشروع القانون في مايو وينتظر تصويت مجلس الشيوخ.
وإذا تم سن مشروع القانون، فسيوجه وزير الخارجية إلى التوصل إلى استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي
في أفريقيا ومحاسبة الحكومات الأفريقية على مساعدة "وكلاء" روسيا من خلال العقوبات والقيود الأخرى.