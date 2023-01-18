https://sputnikarabic.ae/20230118/جنوب-أفريقيا-يجب-على-واشنطن-التراجع-عن-سياسة-العقوبات-أحادية-الجانب-1072410269.html

جنوب أفريقيا: يجب على واشنطن التراجع عن سياسة العقوبات أحادية الجانب

جنوب أفريقيا: يجب على واشنطن التراجع عن سياسة العقوبات أحادية الجانب

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن بلادها أكدت للولايات المتحدة الأميركية على ضرورة التراجع عن سياسة العقوبات أحادية الجانب المفروضة، مشيرةً إلى... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T05:38+0000

2023-01-18T05:38+0000

2023-01-18T05:54+0000

جنوب أفريقيا

روسيا

العالم

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بريتوريا - سبوتنيك. وقالت باندور في تصريحات لـ "سبوتنيك"، في معرض سؤالها عن إمكانية حصول بلادها على معدات عسكرية من روسيا: "نواجه دائمًا مشكلة العقوبات الأحادية الجانب وتأثيرها على العديد من البلدان التي تقع خارج صراع معين. لذلك أوضحنا لأصدقائنا في الولايات المتحدة أننا نريدهم حقًا أن يتراجعوا عن فرض هذه العقوبات الأحادية الجانب، والتي قد لا تكون استراتيجية مفيدة في حل الأزمات".وأضافت: "رأينا ذلك مع زيمبابوي وفنزويلا ونراها أيضًا مع كوبا. فرغم أنها عقوبات أحادية الجانب إلا أنها تؤثر على العديد من الدول التي لا تدخل في الصراعات".ولدى سؤالها عن مشروع القانون الذي مررته أمريكا أواخر مايو/ أيار الماضي لمحاسبة الدول الأفريقية التي تدعم روسيا، أشارت الوزيرة قائلة: "اعترضنا على هذا الأمر بوضوح. لكن حتى نكون منصفين، فإنه لم يتحول إلى قانون حتى الآن بل كان مشروع قانون تم اقتراحه في الكونغرس وما زال في انتظار التداول من قبل مجلس الشيوخ. أعتقد أنه يجب التراجع عن مشروع القانون لأنه غير مبرر ويخالف القانون الدول، وقد أوضحنا ذلك للولايات المتحدة".وصعد الغرب ضغوط العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، وفرض بالفعل تسع حزم عقوبات متتالية، شملت إجراءات تقييدية اقتصادية شخصية وعامة.وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب؛ والعقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.وأكد بوتين أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في إحداث تدهور لحياة الملايين من الناس؛ مشددًا على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشكلات، التي يخلقها لها الغرب.

https://sputnikarabic.ae/20230118/جنوب-أفريقيا-تعتزم-رفع-مستوى-التدريب-العسكري-مع-روسيا-1072409584.html

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