https://sputnikarabic.ae/20230118/خبير-الصين-تشير-لأمريكا-بأن-وجودها-في-سوريا-غير-شرعي-ولا-يحق-لها-استثمار--ونهب-ثرواتها-1072438720.html

خبير: الصين تشير لأمريكا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها

خبير: الصين تشير لأمريكا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها

نناقش في هذه الحلقة: بوتين: هدفنا حماية شعبنا في أراضي دونباس. وزير الخارجية الإيراني يبحث في أنقرة تطبيع العلاقات السورية التركية. الخارجية الصينية تستهجن... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T15:16+0000

2023-01-18T15:16+0000

2023-01-18T15:16+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: الصين تشيرلأمركا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها خبير: الصين تشيرلأمركا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين على نقل الولايات المتحدة 53 صهريج وقود من سوريا إلى قواعدها في العراق يوم 14 يناير/كانون الثاني، بقوله: حول هذا الموضوع ، قال الخبير في الشأن السوري – الصيني غسان يوسف، لـ"بلا قيود" :خبير: ربما يدخل الروبل واليوان في تعاملات السعوديةصرح وزير المال السعودي محمد الجدعان، أن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة باستخدام عملات غير الدولار الأمريكي، فهل كان يقصد اليوان الصيني والروبل الروسي؟عن هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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