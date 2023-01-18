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https://sputnikarabic.ae/20230118/خبير-الصين-تشير-لأمريكا-بأن-وجودها-في-سوريا-غير-شرعي-ولا-يحق-لها-استثمار--ونهب-ثرواتها-1072438720.html
خبير: الصين تشير لأمريكا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها
خبير: الصين تشير لأمريكا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها
نناقش في هذه الحلقة: بوتين: هدفنا حماية شعبنا في أراضي دونباس. وزير الخارجية الإيراني يبحث في أنقرة تطبيع العلاقات السورية التركية. الخارجية الصينية تستهجن... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T15:16+0000
2023-01-18T15:16+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الصين تشيرلأمركا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها
خبير: الصين تشيرلأمركا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها
علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين على نقل الولايات المتحدة 53 صهريج وقود من سوريا إلى قواعدها في العراق يوم 14 يناير/كانون الثاني، بقوله: حول هذا الموضوع ، قال الخبير في الشأن السوري – الصيني غسان يوسف، لـ"بلا قيود" :خبير: ربما يدخل الروبل واليوان في تعاملات السعوديةصرح وزير المال السعودي محمد الجدعان، أن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة باستخدام عملات غير الدولار الأمريكي، فهل كان يقصد اليوان الصيني والروبل الروسي؟عن هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: الصين تشير لأمريكا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها

15:16 GMT 18.01.2023
راديو
خبير: الصين تشيرلأمركا بأن وجودها في سوريا غير شرعي ولا يحق لها استثمار ونهب ثرواتها
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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نناقش في هذه الحلقة: بوتين: هدفنا حماية شعبنا في أراضي دونباس. وزير الخارجية الإيراني يبحث في أنقرة تطبيع العلاقات السورية التركية. الخارجية الصينية تستهجن الفظاعة الأمريكية ونهبها النفط والقمح السوري بشكل علني ومفضوح. السعودية تناقش التجارة لعملات غير الدولار. الأردن يحتج على منع سفيره في تل أبيب من دخول الأقصى للصلاة.
علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين على نقل الولايات المتحدة 53 صهريج وقود من سوريا إلى قواعدها في العراق يوم 14 يناير/كانون الثاني، بقوله:

"لقد أذهلتنا الفظاعة أمام نهب سوريا من قبل الولايات المتحدة بشكل علني ومفضوح، أعمال اللصوصية هذه تؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة والكارثة الإنسانية في سوريا".

حول هذا الموضوع ، قال الخبير في الشأن السوري – الصيني غسان يوسف، لـ"بلا قيود" :
"لاحظنا في الفترة الأخيرة، أن الصين ركزت على موضوع سرقة الولايات المتحدة للنفط والقمح السوري، وكان هناك تصريحات متتالية من مندوب الصين الدائم في مجلس، وأيضا من وزير الخارجية الصيني وهذا يدل على أن بكين تريد أن تقول لأمريكا وللعالم، بأن ما تفعله في سوريا هو مناف لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ووجود الولايات المتحدة هناك، غير شرعي ولا يحق لها استثمار أو استغلال هذه الثروات أو سرقتها".

خبير: ربما يدخل الروبل واليوان في تعاملات السعودية

صرح وزير المال السعودي محمد الجدعان، أن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة باستخدام عملات غير الدولار الأمريكي، فهل كان يقصد اليوان الصيني والروبل الروسي؟
عن هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان لـ"بلا قيود":

"لم يحدد الوزير العملات بشكل دقيق التي يمكن أن تدخل في تجارتها إلى جانب الدولار، والسؤال الأهم هنا ما هي نسبة هذه العملات من حجم التجارة، هل هو 10 بالمئة، 20 بالمئة؟ وهذا يعني أن الدولار ما زال مسيطرا على معظم التعاملات، لكن بكل الأحوال لا يمكن أن نستبعد الروبل الروسي، واليوان الصيني، خاصة وأن المملكة لا تعتمد على شريك واحد بل لديها رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل والشركاء، واستضافت الرئيس الصيني العام الماضي، كما أن علاقتها ممتازة مع روسيا في إطار "أوبك+"، ومن حق المملكة أن تتخذ كافة القرارات التي تصب في مصلحتها، وهي أصبحت قوة اقتصادية كبيرة".

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