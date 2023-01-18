https://sputnikarabic.ae/20230118/رئيس-وفد-روسيا-إلى-فيينا-سياسة-الغرب-وضعت-أوروبا-بأكملها-على-شفا-صراع-مسلح-1072439611.html
رئيس وفد روسيا إلى فيينا: سياسة الغرب تضع أوروبا بأكملها على شفا صراع مسلح
رئيس وفد روسيا إلى فيينا: سياسة الغرب تضع أوروبا بأكملها على شفا صراع مسلح
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الأربعاء، أن سياسة الغرب التي تهدف إلى مناهضة روسيا من خلال... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T15:34+0000
2023-01-18T15:34+0000
2023-01-18T15:35+0000
روسيا
النمسا
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فيينا - سبوتنيك. وقال غافريلوف خلال جلسة عامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكرس للتعاون الأمني: "استخدم "الوسيطان المشاركان" في تسوية السلام في أوكرانيا - ألمانيا وفرنسا - "حزمة تدابير مينسك وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202 (بتاريخ 12 شباط/فبراير 2015) كغطاء لدبلوماسية سرية تهدف إلى مناهضة روسيا. تعزيز كييف العسكري بمساعدة مباشرة من الدول الأعضاء في حلف الناتو، بفضل جهود القوى الأوروبية الكبرى دفعت هذه السياسة في نهاية المطاف أوروبا بأكملها إلى حافة صراع مسلح".في وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية، إن جهود الوساطة التي بذلتها ألمانيا وفرنسا في إطار ما يطلق عليه "صيغة مينسك"، كانت تهدف منح أوكرانيا مزيدًا من الوقت "لتصبح أقوى".
https://sputnikarabic.ae/20221125/أوليانوف-لـسبوتنيك-من-الممكن-استكمال-محادثات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-بنجاح-في-غضون-يومين-1070524294.html
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روسيا, النمسا
رئيس وفد روسيا إلى فيينا: سياسة الغرب تضع أوروبا بأكملها على شفا صراع مسلح
15:34 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 15:35 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين غافريلوف، اليوم الأربعاء، أن سياسة الغرب التي تهدف إلى مناهضة روسيا من خلال تعزيز كييف العسكري، وضعت أوروبا بأكملها على شفا صراع مسلح.
فيينا - سبوتنيك. وقال غافريلوف خلال جلسة عامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
، مكرس للتعاون الأمني: "استخدم "الوسيطان المشاركان" في تسوية السلام في أوكرانيا - ألمانيا وفرنسا - "حزمة تدابير مينسك وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202 (بتاريخ 12 شباط/فبراير 2015) كغطاء لدبلوماسية سرية تهدف إلى مناهضة روسيا. تعزيز كييف العسكري بمساعدة مباشرة من الدول الأعضاء في حلف الناتو، بفضل جهود القوى الأوروبية الكبرى دفعت هذه السياسة في نهاية المطاف أوروبا بأكملها إلى حافة صراع مسلح".
25 نوفمبر 2022, 05:54 GMT
في وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل
، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية، إن جهود الوساطة التي بذلتها ألمانيا وفرنسا في إطار ما يطلق عليه "صيغة مينسك"، كانت تهدف منح أوكرانيا مزيدًا من الوقت "لتصبح أقوى".