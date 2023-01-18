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https://sputnikarabic.ae/20230118/روسيا-تطور-سفينة-لإنقاذ-رواد-الفضاء-في-حالات-الطوارئ-في-طريقها-إلى-القمر-1072408928.html
روسيا تطور سفينة لإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ في طريقها إلى القمر
روسيا تطور سفينة لإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ في طريقها إلى القمر
حصل المطورون الروس على براءة اختراع لسفينة إنقاذ يمكنها التقاط رواد الفضاء إذا كانت لديهم حالة طوارئ أثناء رحلة إلى القمر أو جسم آخر في النظام الشمسي، وفقا... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T02:25+0000
2023-01-18T02:26+0000
روسيا
علوم
روسكوسموس
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وثيقة لـ"روسباتنت": "يتعلق الاختراع بوسائل الالتحام والحماية من الإشعاع الكوني (المشاعل الشمسية وجزيئات الأحزمة الإشعاعية للأرض)، فضلا عن الحد من خطر النيازك والحطام الفضائي.وأضافت الوثيقة إن "سفينة الإنقاذ المدارية المقترحة هي مركبة مأهولة قابلة لإعادة الاستخدام تستخدم لإنقاذ الطاقم عند الطيران إلى القمر، وربما إلى مناطق أخرى من النظام الشمسي".وقالت الوثيقة إن السفينة ستتألف من ملجأ إشعاعي كروي، سترسو إليه المراحل العليا على كلا الجانبين، مضيفة أن محركات المراحل العليا مصممة للنظر في الاتجاه المعاكس.وسيتم تجميع سفينة الإنقاذ في مدار قريب من الأرض، وبعد ذلك ستذهب السفينة إلى القمر.
https://sputnikarabic.ae/20221221/روسكوسموس-تكشف-عن-إنقاذ-مركبة-روسية-لمحطة-الفضاء-الدولية-1071460436.html
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روسيا, علوم, روسكوسموس
روسيا, علوم, روسكوسموس

روسيا تطور سفينة لإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ في طريقها إلى القمر

02:25 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 02:26 GMT 18.01.2023)
© Photo / Roskosmos / Oleg Artemievمشهد يطل على كوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية. الصورة التقطها رائد فضاء "روسكوسموس" أوليغ أرتيمييف
مشهد يطل على كوكب الأرض من محطة الفضاء الدولية. الصورة التقطها رائد فضاء روسكوسموس أوليغ أرتيمييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Photo / Roskosmos / Oleg Artemiev
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حصل المطورون الروس على براءة اختراع لسفينة إنقاذ يمكنها التقاط رواد الفضاء إذا كانت لديهم حالة طوارئ أثناء رحلة إلى القمر أو جسم آخر في النظام الشمسي، وفقا للخدمة الفيدرالية الروسية للملكية الفكرية "روسباتنت".
موسكو - سبوتنيك. وقالت وثيقة لـ"روسباتنت": "يتعلق الاختراع بوسائل الالتحام والحماية من الإشعاع الكوني (المشاعل الشمسية وجزيئات الأحزمة الإشعاعية للأرض)، فضلا عن الحد من خطر النيازك والحطام الفضائي.
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وأضافت الوثيقة إن "سفينة الإنقاذ المدارية المقترحة هي مركبة مأهولة قابلة لإعادة الاستخدام تستخدم لإنقاذ الطاقم عند الطيران إلى القمر، وربما إلى مناطق أخرى من النظام الشمسي".
وقالت الوثيقة إن السفينة ستتألف من ملجأ إشعاعي كروي، سترسو إليه المراحل العليا على كلا الجانبين، مضيفة أن محركات المراحل العليا مصممة للنظر في الاتجاه المعاكس.
وسيتم تجميع سفينة الإنقاذ في مدار قريب من الأرض، وبعد ذلك ستذهب السفينة إلى القمر.
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