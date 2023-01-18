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زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل إندونيسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل إندونيسيا
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) يوم الأربعاء إن زلزالا بلغت قوته 6.0 درجة ضرب ساحل إندونيسيا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T02:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتم تسجيل الزلزال في الساعة 00.34 بتوقيت غرينتش على بعد 61.4 كيلومترا (38.2 ميلا) شمال غرب مدينة غورونتالو، الواقعة في جزيرة سولاويزي.ويقع مركز الزلزال على عمق 152.5 كيلومترا، وفقا للهيئة.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
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أخبار إندونيسيا, العالم
أخبار إندونيسيا, العالم

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل إندونيسيا

02:38 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / Dimas Dhaniتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / Dimas Dhani
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) يوم الأربعاء إن زلزالا بلغت قوته 6.0 درجة ضرب ساحل إندونيسيا.
موسكو - سبوتنيك. وتم تسجيل الزلزال في الساعة 00.34 بتوقيت غرينتش على بعد 61.4 كيلومترا (38.2 ميلا) شمال غرب مدينة غورونتالو، الواقعة في جزيرة سولاويزي.
ويقع مركز الزلزال على عمق 152.5 كيلومترا، وفقا للهيئة.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
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