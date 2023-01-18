https://sputnikarabic.ae/20230118/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قبالة-ساحل-إندونيسيا--1072409318.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل إندونيسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل إندونيسيا
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) يوم الأربعاء إن زلزالا بلغت قوته 6.0 درجة ضرب ساحل إندونيسيا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T02:38+0000
2023-01-18T02:38+0000
2023-01-18T02:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتم تسجيل الزلزال في الساعة 00.34 بتوقيت غرينتش على بعد 61.4 كيلومترا (38.2 ميلا) شمال غرب مدينة غورونتالو، الواقعة في جزيرة سولاويزي.ويقع مركز الزلزال على عمق 152.5 كيلومترا، وفقا للهيئة.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إندونيسيا, العالم
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة ساحل إندونيسيا
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) يوم الأربعاء إن زلزالا بلغت قوته 6.0 درجة ضرب ساحل إندونيسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وتم تسجيل الزلزال في الساعة 00.34 بتوقيت غرينتش على بعد 61.4 كيلومترا (38.2 ميلا) شمال غرب مدينة غورونتالو، الواقعة في جزيرة سولاويزي.
ويقع مركز الزلزال على عمق 152.5 كيلومترا، وفقا للهيئة.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.