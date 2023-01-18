https://sputnikarabic.ae/20230118/زلزال-بقوة-7-ريختر-يضرب-شرقي-إندونيسيا-وتحذير-من-موجات-تسونامي-1072413258.html
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب شرقي إندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب شرقي إندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وقع بالقرب من جزر مالوكو شرقي إندونيسيا، ما أدى إلى تحذير من حدوث... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:02+0000
2023-01-18T08:02+0000
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وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالي الساعة 13:06 مساء بالتوقيت المحلي (06:06 بتوقيت غرينتش) قبالة الساحل الإندونيسي، وهز الجزر القريبة وأجبر السكان على الفرار وهم في حالة ذعر.وأضافت أن مركز الزلزال يقع على بعد 150 كيلومترا (93 ميلا) شمال غرب جزيرة هالماهيرا شرقي إندونيسيا، على عمق 48 كيلومترا.وحذرت من موجات تسونامي قد تضرب مناطق ساحلية على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال ولكن تم رفع التحذير لاحقا.وفي السياق، قالت هيئة الأرصاد في إندونيسيا إن الزلزال أعقبه 5 هزات ارتدادية، أكبرها بقوة 5.3 درجة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
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أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب شرقي إندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وقع بالقرب من جزر مالوكو شرقي إندونيسيا، ما أدى إلى تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، وتم رفع التحذير لاحقا.
وذكرت الهيئة أن الزلزال
وقع حوالي الساعة 13:06 مساء بالتوقيت المحلي (06:06 بتوقيت غرينتش) قبالة الساحل الإندونيسي، وهز الجزر القريبة وأجبر السكان على الفرار وهم في حالة ذعر.
وأضافت أن مركز الزلزال يقع على بعد 150 كيلومترا (93 ميلا) شمال غرب جزيرة هالماهيرا شرقي إندونيسيا، على عمق 48 كيلومترا.
وحذرت من موجات تسونامي قد تضرب مناطق ساحلية على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال ولكن تم رفع التحذير لاحقا.
وفي السياق، قالت هيئة الأرصاد في إندونيسيا
إن الزلزال أعقبه 5 هزات ارتدادية، أكبرها بقوة 5.3 درجة.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.