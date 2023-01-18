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زلزال بقوة 7 ريختر يضرب شرقي إندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب شرقي إندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وقع بالقرب من جزر مالوكو شرقي إندونيسيا، ما أدى إلى تحذير من حدوث... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:02+0000
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وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالي الساعة 13:06 مساء بالتوقيت المحلي (06:06 بتوقيت غرينتش) قبالة الساحل الإندونيسي، وهز الجزر القريبة وأجبر السكان على الفرار وهم في حالة ذعر.وأضافت أن مركز الزلزال يقع على بعد 150 كيلومترا (93 ميلا) شمال غرب جزيرة هالماهيرا شرقي إندونيسيا، على عمق 48 كيلومترا.وحذرت من موجات تسونامي قد تضرب مناطق ساحلية على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال ولكن تم رفع التحذير لاحقا.وفي السياق، قالت هيئة الأرصاد في إندونيسيا إن الزلزال أعقبه 5 هزات ارتدادية، أكبرها بقوة 5.3 درجة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
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زلزال بقوة 7 ريختر يضرب شرقي إندونيسيا وتحذير من موجات تسونامي

08:02 GMT 18.01.2023
© AP Photo / Kandhi Barnezتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة نوسا تنقارا الغربية، إندونيسيا 6 أبريل 2021
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة نوسا تنقارا الغربية، إندونيسيا 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Kandhi Barnez
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وقع بالقرب من جزر مالوكو شرقي إندونيسيا، ما أدى إلى تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، وتم رفع التحذير لاحقا.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع حوالي الساعة 13:06 مساء بالتوقيت المحلي (06:06 بتوقيت غرينتش) قبالة الساحل الإندونيسي، وهز الجزر القريبة وأجبر السكان على الفرار وهم في حالة ذعر.
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وأضافت أن مركز الزلزال يقع على بعد 150 كيلومترا (93 ميلا) شمال غرب جزيرة هالماهيرا شرقي إندونيسيا، على عمق 48 كيلومترا.
وحذرت من موجات تسونامي قد تضرب مناطق ساحلية على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال ولكن تم رفع التحذير لاحقا.
وفي السياق، قالت هيئة الأرصاد في إندونيسيا إن الزلزال أعقبه 5 هزات ارتدادية، أكبرها بقوة 5.3 درجة.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.
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