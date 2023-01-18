https://sputnikarabic.ae/20230118/شولتس-يوضح-سبب-عدم-قيام-ألمانيا-بتزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-2-1072441670.html

شولتس يوضح سبب عدم قيام ألمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"

شولتس يوضح سبب عدم قيام ألمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"

أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس، سبب عدم قيام بلاده بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، في وقت تستميت فيه أوكرانيا على طلب الدبابة الألمانية. 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T16:43+0000

2023-01-18T16:43+0000

2023-01-18T16:43+0000

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ورد شولتس خلال مشاركته في منتدى دافوس، على سؤال حول السبب، قائلًا إن "الناتو يريد تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا".وأشار شولتس إلى أن "ألمانيا من بين قادة الدول من حيث تقديم الدعم لأوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة".وشدد شولتس، في الوقت ذاته، على أن "ألمانيا لا تريد اتخاذ خطوات أحادية الجانب، فكل القرارات تتخذ بالتنسيق مع الحلفاء، لا سيما مع الولايات المتحدة، التي تقوم بدور مهم في هذا الشأن".وتابع المستشار الألماني: "سنواصل ذلك طالما كان ذلك ضروريا، وفي هذا الصدد نود التأكيد أن الأوكرانيين يمكنهم الاعتماد علينا. ومن الواضح أننا نرغب في تجنب تصعيد ذلك إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".يذكر أن الشركة الألمانية المصنعة لدبابات "ليوبارد 2"، صرحت في وقت سابق، أنه لن يكون بمقدورها تسليم شحنة إلى أوكرانيا إلا في عام 2024 على أقرب تقدير.يشار إلى أن سفير أوكرانيا في برلين، أوليكسي ماكييف، حث الحكومة الألمانية على تزويد بلاده بدبابات "ليوبارد 2" القتالية بسرعة.وتواجه ألمانيا ضغوطا متصاعدة لمنح أوكرانيا بعضا من دبابات "ليوبارد 2"، بعد أن أعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل دبابات" تشالنجر 2" إلى كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

https://sputnikarabic.ae/20230115/ألمانيا-لن-تكون-قادرة-على-إرسال-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-حتى-2024-1072315525.html

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