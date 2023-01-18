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https://sputnikarabic.ae/20230118/على-طريقة-ميسي-ناصر-العطية-يهدي-البشت-لبطل-أرجنتيني-1072412878.html
"على طريقة ميسي"... ناصر العطية يهدي "البشت" لبطل أرجنتيني
"على طريقة ميسي"... ناصر العطية يهدي "البشت" لبطل أرجنتيني
توج الأرجنتيني كيفن بينافيديس، على طريقه مواطنه ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم 2022، بإرتداء "البشت" العربي. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T07:44+0000
2023-01-18T07:44+0000
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وفاز الأرجنتيني بينافيديس، دراج فريق "كا تي أم"، بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية في رالي داكار، الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.ليقوم القطري ناصر بن صالح العطية، بطل رالي داكار لعام 2023 في فئة السيارات، بإهداء الأرجنتيني "البشت" العربي.وتوج بينافيديس، باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2021، فيما كان التتويج هو الخامس في مسيرة العطية بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022.وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بوضع "البشت" العربي على كتف ميسي، قبل لحظات من رفعه لكأس العالم.لتحظى هذه اللقطة بإعجاب واسع على مستوى العالم لتصبح طريقة الاحتفال هذه "تريندا" عالميا، حيث ابتكر أطفال في الأرجنتين طريقة جديدة للاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم، حيث ارتدوا جميعا قمصان منتخب بلادهم لكرة القدم، فيما ظهرت الفتاة وهي ترتدي "البشت القطري" على غرار نجم "الألباسيليتي" ليونيل ميسي لدى تسلمه كأس العالم.
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رياضة, العالم
رياضة, العالم

"على طريقة ميسي"... ناصر العطية يهدي "البشت" لبطل أرجنتيني

07:44 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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توج الأرجنتيني كيفن بينافيديس، على طريقه مواطنه ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم 2022، بإرتداء "البشت" العربي.
وفاز الأرجنتيني بينافيديس، دراج فريق "كا تي أم"، بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية في رالي داكار، الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.
ليقوم القطري ناصر بن صالح العطية، بطل رالي داكار لعام 2023 في فئة السيارات، بإهداء الأرجنتيني "البشت" العربي.
وتوج بينافيديس، باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2021، فيما كان التتويج هو الخامس في مسيرة العطية بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022.
وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بوضع "البشت" العربي على كتف ميسي، قبل لحظات من رفعه لكأس العالم.
لتحظى هذه اللقطة بإعجاب واسع على مستوى العالم لتصبح طريقة الاحتفال هذه "تريندا" عالميا، حيث ابتكر أطفال في الأرجنتين طريقة جديدة للاحتفال بعيد ميلاد صديقتهم، حيث ارتدوا جميعا قمصان منتخب بلادهم لكرة القدم، فيما ظهرت الفتاة وهي ترتدي "البشت القطري" على غرار نجم "الألباسيليتي" ليونيل ميسي لدى تسلمه كأس العالم.
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