https://sputnikarabic.ae/20230118/عملية-إيسكرا-اختراق-الحصار-المفروض-على-لينينغراد-1072434276.html
عملية "إيسكرا": اختراق الحصار المفروض على لينينغراد
عملية "إيسكرا": اختراق الحصار المفروض على لينينغراد
قبل ثمانين عامًا، في 18 يناير/ كانون الثاني عام 1943، اخترقت القوات السوفيتية حصار العاصمة الشمالية - لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليًا). 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T13:43+0000
2023-01-18T13:43+0000
2023-01-18T13:43+0000
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كانت عملية "إيسكرا" (بالروسية الشعلة)، التي نفذت في الفترة من 12 إلى 30 يناير، أول انتصار كبير للجيش الأحمر في اتجاه لينينغراد، حيث تقدمت وحدات جبهتي فولكوف ولينينغراد تجاه بعضها بعضا وفي غضون أسبوع دفعت قوات هتلر النازية إلى التراجع من ساحل بحيرة لادوغا.تعرّف على المزيد حول ميزان القوى بين الجيشين السوفيتي والألماني حينذاك، من خلال إنفوغراف يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
عملية "إيسكرا": اختراق الحصار المفروض على لينينغراد
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قبل ثمانين عامًا، في 18 يناير/ كانون الثاني عام 1943، اخترقت القوات السوفيتية حصار العاصمة الشمالية - لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليًا).
كانت عملية "إيسكرا" (بالروسية الشعلة)، التي نفذت في الفترة من 12 إلى 30 يناير، أول انتصار كبير للجيش الأحمر في اتجاه لينينغراد، حيث تقدمت وحدات جبهتي فولكوف ولينينغراد تجاه بعضها بعضا وفي غضون أسبوع دفعت قوات هتلر النازية إلى التراجع من ساحل بحيرة لادوغا.
تعرّف على المزيد حول ميزان القوى بين الجيشين السوفيتي والألماني حينذاك، من خلال إنفوغراف يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك".