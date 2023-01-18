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https://sputnikarabic.ae/20230118/عملية-إيسكرا-اختراق-الحصار-المفروض-على-لينينغراد-1072434276.html
عملية "إيسكرا": اختراق الحصار المفروض على لينينغراد
عملية "إيسكرا": اختراق الحصار المفروض على لينينغراد
قبل ثمانين عامًا، في 18 يناير/ كانون الثاني عام 1943، اخترقت القوات السوفيتية حصار العاصمة الشمالية - لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليًا). 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T13:43+0000
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كانت عملية "إيسكرا" (بالروسية الشعلة)، التي نفذت في الفترة من 12 إلى 30 يناير، أول انتصار كبير للجيش الأحمر في اتجاه لينينغراد، حيث تقدمت وحدات جبهتي فولكوف ولينينغراد تجاه بعضها بعضا وفي غضون أسبوع دفعت قوات هتلر النازية إلى التراجع من ساحل بحيرة لادوغا.تعرّف على المزيد حول ميزان القوى بين الجيشين السوفيتي والألماني حينذاك، من خلال إنفوغراف يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك".
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

عملية "إيسكرا": اختراق الحصار المفروض على لينينغراد

13:43 GMT 18.01.2023
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قبل ثمانين عامًا، في 18 يناير/ كانون الثاني عام 1943، اخترقت القوات السوفيتية حصار العاصمة الشمالية - لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليًا).
كانت عملية "إيسكرا" (بالروسية الشعلة)، التي نفذت في الفترة من 12 إلى 30 يناير، أول انتصار كبير للجيش الأحمر في اتجاه لينينغراد، حيث تقدمت وحدات جبهتي فولكوف ولينينغراد تجاه بعضها بعضا وفي غضون أسبوع دفعت قوات هتلر النازية إلى التراجع من ساحل بحيرة لادوغا.
تعرّف على المزيد حول ميزان القوى بين الجيشين السوفيتي والألماني حينذاك، من خلال إنفوغراف يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك".
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