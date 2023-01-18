https://sputnikarabic.ae/20230118/قرقاش-عن-لقاء-قادة-الخليج-ومصر-والأردن-استمرار-للقاءات-عديدة-مماثلة-للقادة-العرب-1072416519.html
قرقاش عن لقاء قادة الخليج ومصر والأردن: استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب
قرقاش عن لقاء قادة الخليج ومصر والأردن: استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن زعماء دول الخليج ومصر والأردن سيجتمعون في أبوظبي اليوم الأربعاء. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:59+0000
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وقال قرقاش، في تصريجات مع شبكة "CNN" الأمريكية، إنه "ليس من الواضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع"، مؤكدا أنه "استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب، والتي عُقد آخرها في أغسطس/ آب 2022 على ساحل البحر المتوسط في مصر".ومن المقرر أن يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في دولة الإمارات، في وقت لاحق اليوم، في لقاء تشاوري، وفقا لما ذكرته عدد من المنصات الرسمية للدول المشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/سلطان-عمان-يتوجه-إلى-الإمارات-للمشاركة-في-قمة-مجلس-التعاون-بحضور-ملك-الأردن-والرئيس-المصري-1072391556.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
قرقاش عن لقاء قادة الخليج ومصر والأردن: استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب
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أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن زعماء دول الخليج ومصر والأردن سيجتمعون في أبوظبي اليوم الأربعاء.
وقال قرقاش، في تصريجات مع شبكة
"CNN" الأمريكية، إنه "ليس من الواضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع"، مؤكدا أنه "استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب، والتي عُقد آخرها في أغسطس/ آب 2022 على ساحل البحر المتوسط في مصر".
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في دولة الإمارات، في وقت لاحق اليوم، في لقاء تشاوري، وفقا لما ذكرته عدد من المنصات الرسمية للدول المشاركة.