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https://sputnikarabic.ae/20230118/قرقاش-عن-لقاء-قادة-الخليج-ومصر-والأردن-استمرار-للقاءات-عديدة-مماثلة-للقادة-العرب-1072416519.html
قرقاش عن لقاء قادة الخليج ومصر والأردن: استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب
قرقاش عن لقاء قادة الخليج ومصر والأردن: استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب
أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن زعماء دول الخليج ومصر والأردن سيجتمعون في أبوظبي اليوم الأربعاء. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:59+0000
2023-01-18T08:59+0000
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وقال قرقاش، في تصريجات مع شبكة "CNN" الأمريكية، إنه "ليس من الواضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع"، مؤكدا أنه "استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب، والتي عُقد آخرها في أغسطس/ آب 2022 على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر".ومن المقرر أن يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في دولة الإمارات، في وقت لاحق اليوم، في لقاء تشاوري، وفقا لما ذكرته عدد من المنصات الرسمية للدول المشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/سلطان-عمان-يتوجه-إلى-الإمارات-للمشاركة-في-قمة-مجلس-التعاون-بحضور-ملك-الأردن-والرئيس-المصري-1072391556.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

قرقاش عن لقاء قادة الخليج ومصر والأردن: استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب

08:59 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن زعماء دول الخليج ومصر والأردن سيجتمعون في أبوظبي اليوم الأربعاء.
وقال قرقاش، في تصريجات مع شبكة "CNN" الأمريكية، إنه "ليس من الواضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع"، مؤكدا أنه "استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب، والتي عُقد آخرها في أغسطس/ آب 2022 على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر".
2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
سلطان عمان يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في قمة مجلس التعاون بحضور ملك الأردن والرئيس المصري
أمس, 14:36 GMT
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في دولة الإمارات، في وقت لاحق اليوم، في لقاء تشاوري، وفقا لما ذكرته عدد من المنصات الرسمية للدول المشاركة.
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