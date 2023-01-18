https://sputnikarabic.ae/20230118/مايكروسوفت-تخطط-لإلغاء-10-آلاف-وظيفة-في-الربع-الثالث-من-2023--1072441229.html
مايكروسوفت تخطط لإلغاء 10 آلاف وظيفة في الربع الثالث من 2023
مايكروسوفت تخطط لإلغاء 10 آلاف وظيفة في الربع الثالث من 2023
قال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة أو نحو 5% من قوة عملها في الربع الثالث من العام الحالي حتى... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T16:30+0000
2023-01-18T16:30+0000
2023-01-18T16:30+0000
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في مذكرة لموظفي الشركة مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.وقال ناديلا: "سوف نعمل على مواءمة هيكل التكلفة مع عوائدنا. اليوم، نجري تغييرات ستخلص إلى تقليل إجمالي قوة العمل لدينا بمقدار 10 آلاف وظيفة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023. هذا يمثل أقل من 5% من إجمالي الموظفين، مع إجراء بعض الإخطارات اليوم".وقالت المذكرة في الوقت نفسه، إن شركة مايكروسوفت ستواصل التوظيف والاستثمار في "المجالات الاستراتيجية" حتى تتواصل قدرتها التنافسية على المدى الطويل.وأضافت المذكرة أن مايكروسوفت ستنفق 1.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام، لتغطية التكاليف المرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة والترقية وتوحيد عقود التوظيف.
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اخبار مايكروسوفت, شركات, اقتصاد
اخبار مايكروسوفت, شركات, اقتصاد
مايكروسوفت تخطط لإلغاء 10 آلاف وظيفة في الربع الثالث من 2023
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قال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة أو نحو 5% من قوة عملها في الربع الثالث من العام الحالي حتى تتوافق النفقات مع العوائد.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في مذكرة لموظفي الشركة مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وقال ناديلا: "سوف نعمل على مواءمة هيكل التكلفة مع عوائدنا. اليوم، نجري تغييرات ستخلص إلى تقليل إجمالي قوة العمل لدينا بمقدار 10 آلاف وظيفة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023. هذا يمثل أقل من 5% من إجمالي الموظفين، مع إجراء بعض الإخطارات اليوم".
وقالت المذكرة في الوقت نفسه، إن شركة مايكروسوفت
ستواصل التوظيف والاستثمار في "المجالات الاستراتيجية" حتى تتواصل قدرتها التنافسية على المدى الطويل.
وأضافت المذكرة أن مايكروسوفت ستنفق 1.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام، لتغطية التكاليف المرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة والترقية وتوحيد عقود التوظيف.