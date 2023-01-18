https://sputnikarabic.ae/20230118/محكمة-إسرائيلية-تقضي-ببطلان-تعيين-وزير-في-حكومة-نتنياهو-1072439839.html

محكمة إسرائيلية تقضي ببطلان تعيين وزير في حكومة نتنياهو

محكمة إسرائيلية تقضي ببطلان تعيين وزير في حكومة نتنياهو

قضت محكمة إسرائيلية ببطلان تعيين وزير الصحة والداخلية في حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "شاس" الديني أرييه درعي، على خلفية إدانته في السابق في قضايا فساد، ما... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T15:54+0000

2023-01-18T15:54+0000

2023-01-18T15:54+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

العالم

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وقررت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، اليوم الأربعاء، بأغلبية 10 قضاة مقابل واحد، أن "تعيين درعي ينطوي على عدم معقولية شديدة"، وبالتالي يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزله من منصبه، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.في الحكم، كتبت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، أن "تراكم الإدانات هذا يقودني إلى استنتاج مفاده أن فترة ولايته كوزير في الحكومة الإسرائيلية قد تسبب في إلحاق ضرر جسيم وصعب بصورة ومكانة سلطات الحكم في إسرائيل والمبادئ الأساسية لطهارة الأيدي ونقاء السلوك الذي يلتزم به المسؤولون المنتخبون".وعلّق زعيم المعارضة يائير لابيد على الحكم، قائلاً: "إذا لم يُقال أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخرق القانون. والحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية. ولم يعد بإمكانها مطالبة المواطنين بطاعة القانون".وبحسب قوله: "إذا لم يُقال أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون بعد الآن ديمقراطية ولن تكون دولة قانون".في المقابل، أصدرت حركة "شاس" بيانا هاجمت فيه الحكم بشدة: "المحكمة العليا التي تدّعي الاهتمام بالأقليات، ألغت اليوم صوت وتصويت 400 ألف ناخب من حركة شاس التي تمثل المستضعفين".وأصافت: "حكمت المحكمة اليوم أن الانتخابات لا معنى لها. وقرار المحكمة سياسي ويشوبه عدم معقولية كبير".وكانت المعارضة قد تقدمت بالتماسات إلى المحكمة رفضًا لتعيين درعي الذي سبق وأدين في قضايا فساد، وأودع بسببها السجن لفترة من الزمن.وقضى أرييه درعي 22 شهرا في السجن بين الأعوام 2000-2002، بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن تدينه المحكمة مجددا، مطلع العام الجاري، بالتهرب الضريبي، وحكمت بسجنه مع إيقاف التنفيذ.وقد يعصف قرار المحكمة بالحكومة الإسرائيلة الجديدة التي بدأت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني في إسرائيل.ويأتي قرار المحكمة في وقت تدفع فيه الحكومة نحو سن قانون الإصلاح القضائي الذي يحد من سلطات المحكمة العليا ويمنح الحكومة سلطة تعيين القضاة، وهو ما تعتبره المعارضة" انقلابا قضائيا".

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