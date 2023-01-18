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https://sputnikarabic.ae/20230118/مسؤول-يغفو-على-الهواء-خلال-برنامج-محلي-مباشر-في-رومانيا-1072415174.html
مسؤول يغفو "على الهواء" خلال برنامج محلي مباشر في رومانيا
مسؤول يغفو "على الهواء" خلال برنامج محلي مباشر في رومانيا
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم اقتطاعه من برنامج سياسي على قناة رومانية، حيث غط أحد الضيوف في سبات عميق على الهواء مباشرة. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:24+0000
2023-01-18T08:24+0000
العالم
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وأظهر الفيديو المنشور الحوار الدائر بين الضيوف وفي لحظة وجهت المذيعة سؤالا لوزير الزراعة الروماني بيتري ديا بشأن تأثيرات الحرب الأوكرانية على المزارعين في البلاد فرد عليها بالشخير بعدما غفي مباشرة على الهواء.وتزامن شخير ديا، حسبما ذكر موقع قناة "Digi24" الرومانية، مع سؤال وجّه له، حيث مرّت ثوان دون أي رد من جانبه.وتعاملت المذيعة مع الموقف باحترافية، معلنة بأنها ستعود للوزير في وقت لاحق.
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العالم
العالم

مسؤول يغفو "على الهواء" خلال برنامج محلي مباشر في رومانيا

08:24 GMT 18.01.2023
© Depositphotos.com / olly18نوم
نوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Depositphotos.com / olly18
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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم اقتطاعه من برنامج سياسي على قناة رومانية، حيث غط أحد الضيوف في سبات عميق على الهواء مباشرة.
وأظهر الفيديو المنشور الحوار الدائر بين الضيوف وفي لحظة وجهت المذيعة سؤالا لوزير الزراعة الروماني بيتري ديا بشأن تأثيرات الحرب الأوكرانية على المزارعين في البلاد فرد عليها بالشخير بعدما غفي مباشرة على الهواء.
وتزامن شخير ديا، حسبما ذكر موقع قناة "Digi24" الرومانية، مع سؤال وجّه له، حيث مرّت ثوان دون أي رد من جانبه.
وتعاملت المذيعة مع الموقف باحترافية، معلنة بأنها ستعود للوزير في وقت لاحق.
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