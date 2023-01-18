عربي
لافروف: واشنطن استخدمت "الشيطنة والابتزاز والقوة" ضد منافسيها
https://sputnikarabic.ae/20230118/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يصل-إلى-إسرائيل-في-زيارة-تستمر-ليومين-1072418885.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين
مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين
أفاد مصدر بالسفارة الأمريكية بالقدس، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:28+0000
2023-01-18T09:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg
القدس - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا في رام الله".يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230117/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-فيديو-الأسير-الإسرائيلي-لدى-حماس-1072400101.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6a71fb74b380ee83bdf19d5bbeed0210.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين

09:28 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر بالسفارة الأمريكية بالقدس، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع المسؤولين الإسرائيليين وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا في رام الله، لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
القدس - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا في رام الله".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسير الإسرائيلي لدى "حماس"
أمس, 18:02 GMT

يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:07 GMT - سبوتنيك عربيلافروف: واشنطن استخدمت "الشيطنة والابتزاز والقوة" ضد منافسيها 09:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала