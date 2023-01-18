https://sputnikarabic.ae/20230118/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يصل-إلى-إسرائيل-في-زيارة-تستمر-ليومين-1072418885.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين

مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين

أفاد مصدر بالسفارة الأمريكية بالقدس، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع... 18.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-18T09:28+0000

2023-01-18T09:28+0000

2023-01-18T09:28+0000

العالم

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القدس - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا في رام الله".يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.

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