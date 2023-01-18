https://sputnikarabic.ae/20230118/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يصل-إلى-إسرائيل-في-زيارة-تستمر-ليومين-1072418885.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين
مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين
أفاد مصدر بالسفارة الأمريكية بالقدس، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:28+0000
2023-01-18T09:28+0000
2023-01-18T09:28+0000
العالم
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القدس - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا في رام الله".يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230117/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-فيديو-الأسير-الإسرائيلي-لدى-حماس-1072400101.html
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العالم
مستشار الأمن القومي الأمريكي يصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين
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أفاد مصدر بالسفارة الأمريكية بالقدس، اليوم الأربعاء، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع المسؤولين الإسرائيليين وأيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا في رام الله، لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
القدس - سبوتنيك
. وقال المصدر لسبوتنيك "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وصل إسرائيل في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها مع المسؤولين الإسرائيليين والرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا في رام الله".
يشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية تعد الأولى لمسؤول أمريكي كبير بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.