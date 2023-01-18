https://sputnikarabic.ae/20230118/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-وتحييد-مئات-العسكريين-على-جبهات-مختلفة-1072430155.html
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية وتحييد مئات العسكريين على جبهات مختلفة
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية وتحييد مئات العسكريين على جبهات مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سوخوي-25" في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:28+0000
2023-01-18T11:28+0000
2023-01-18T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة، "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية فوق بلدة يابلونوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، طائرة أوكرانية من طراز "سوخوي-25".كما أكدت الدفاع الروسية أن القوات الجوية والمدفعية الروسية حققت إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في 76 وحدة فرعية لقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية في مرابضها، والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 103 مناطق".وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات من القطاعات العسكرية الشرقية والجنوبية، بالتعاون مع مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ على محور جنوب دونيتسك، أحبطت هجمات على بلدات ستيبنويه وسلادكويه وأوروجاينيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما نتج عنه القضاء على نحو 90 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 12 قطعة من المعدات.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، واستكمال تحرير أراضي الكيانات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230116/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية وتحييد مئات العسكريين على جبهات مختلفة
11:28 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سوخوي-25" في أجواء جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة، "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية فوق بلدة يابلونوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، طائرة أوكرانية من طراز "سوخوي-25".
كما أكدت الدفاع الروسية أن القوات الجوية والمدفعية الروسية حققت إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية، في 76 وحدة فرعية لقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حقق الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ، ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إصابات في 76 وحدة فرعية لقوات المدفعية الأوكرانية في مرابضها، والقوى العاملة ومعدات عسكرية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في 103 مناطق".
وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات من القطاعات العسكرية الشرقية والجنوبية، بالتعاون مع مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ على محور جنوب دونيتسك، أحبطت هجمات على بلدات ستيبنويه وسلادكويه وأوروجاينيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما نتج عنه القضاء على نحو 90 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير 12 قطعة من المعدات.
وتواصل
القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، واستكمال تحرير أراضي الكيانات الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.