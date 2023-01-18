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https://sputnikarabic.ae/20230118/مقتل-ضابط-سوري-وإصابة-عنصري-شرطة-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-مدينة-درعا-1072435265.html
مقتل ضابط سوري وإصابة عنصري شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا
مقتل ضابط سوري وإصابة عنصري شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أن ضابطا قتل، وأصيب شرطيان وثلاثة مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T14:16+0000
2023-01-18T14:16+0000
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دمشق – سبوتنيك. وذكرت الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "استشهد ضابط برتبة رائد من وحدة المهام الخاصة في دمشق، وأصيب شرطيان اثنان من وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة في ساحة بصرى بمدينة درعا، بالتزامن مع مرورهم بالقرب منها أثناء تأدية واجبهم الوطني".وتشهد مدينة درعا وريفها أحداثا شبه يومية من تفجيرات واغتيالات ضد عناصر الجيش السوري وقوات الأمن وأشخاصا موالين للدولة، على الرغم من عملية التسوية التي توصلت إليها الدولة والمجموعات المسلحة برعاية روسية عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230117/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-5-أشخاص-تسللوا-من-سوريا-1072400239.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مقتل ضابط سوري وإصابة عنصري شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا

14:16 GMT 18.01.2023
© Sputnik . FERRAS ALAHMEDالسيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم "داعش"
السيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© Sputnik . FERRAS ALAHMED
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أن ضابطا قتل، وأصيب شرطيان وثلاثة مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا.
دمشق – سبوتنيك. وذكرت الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "استشهد ضابط برتبة رائد من وحدة المهام الخاصة في دمشق، وأصيب شرطيان اثنان من وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة في ساحة بصرى بمدينة درعا، بالتزامن مع مرورهم بالقرب منها أثناء تأدية واجبهم الوطني".

وأشار بيان الداخلية السورية إلى أنه تم نقل جثمان الضابط وإسعاف المصابين إلى المشفى الوطني في درعا.

وتشهد مدينة درعا وريفها أحداثا شبه يومية من تفجيرات واغتيالات ضد عناصر الجيش السوري وقوات الأمن وأشخاصا موالين للدولة، على الرغم من عملية التسوية التي توصلت إليها الدولة والمجموعات المسلحة برعاية روسية عام 2021.
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
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