https://sputnikarabic.ae/20230118/مقتل-3-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-بغارة-جوية-تركية-شرقي-سوريا-1072436282.html
مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة جوية تركية شرقي سوريا
مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة جوية تركية شرقي سوريا
قتل ثلاثة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي على الأقل، وأصيب مدني بجروح، جراء غارة جوية تركية عبر طائرة مسيّرة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" في ريف... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T14:33+0000
2023-01-18T14:33+0000
2023-01-18T14:33+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرة مسيّرة تركية استهدفت بعد ظهر اليوم الأربعاء (18 يناير/كانون الثاني)، سيارة عسكرية نوع (بيك آب) دفع رباعي عائدة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، أثناء مرورها على طريق بلدة (القحطانية) في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.وأكدت المعلومات الأولية مقتل 3 مسلحين على الأقل خلال الغارة.أوضحت المصادر أن السيارة المستهدفة كانت تقل، على ما يبدو، قياديًا (من جنسية غير سورية) مع عدد من مرافقيه بالقرب من إحدى (استراحات طريق السفر) عند مفرق قرية معشوق (7 كم شرق بلدة القحطانية) في ريف محافظة الحسكة الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي.ويعتبر الاستهداف هو الاستهداف السادس الذي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ "قسد" والجيش الأمريكي شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الجديد 2023، تسببت بمقتل مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم قياديين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بغارة جوية تركية شرقي سوريا
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قتل ثلاثة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي على الأقل، وأصيب مدني بجروح، جراء غارة جوية تركية عبر طائرة مسيّرة استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد" في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرة مسيّرة تركية استهدفت بعد ظهر اليوم الأربعاء (18 يناير/كانون الثاني)، سيارة عسكرية نوع (بيك آب) دفع رباعي عائدة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي
، أثناء مرورها على طريق بلدة (القحطانية) في ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.
وأكدت المعلومات الأولية مقتل 3 مسلحين على الأقل خلال الغارة.
أوضحت المصادر أن السيارة المستهدفة كانت تقل، على ما يبدو، قياديًا (من جنسية غير سورية) مع عدد من مرافقيه بالقرب من إحدى (استراحات طريق السفر) عند مفرق قرية معشوق (7 كم شرق بلدة القحطانية) في ريف محافظة الحسكة الواقعة تحت نفوذ الجيش الأمريكي.
وكانت مسيّرة تركية استهدفت قبل ثلاثة أيام سيارة عسكرية بصاروخين، في المنطقة الواقعة بين قريتي تل موزان وقرقوب جنوب شرق مدينة عامودا الحدودية مع تركيا شمال الحسكة، دون وقوع خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.
ويعتبر الاستهداف هو الاستهداف السادس الذي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ "قسد" والجيش الأمريكي شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الجديد 2023، تسببت بمقتل مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم قياديين.