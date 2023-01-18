https://sputnikarabic.ae/20230118/ممثلو-الاتحاد-الأوروبي-يزورون-المسجد-الأقصى-1072414647.html
ممثلو الاتحاد الأوروبي يزورون المسجد الأقصى
ممثلو الاتحاد الأوروبي يزورون المسجد الأقصى
أجرى ممثلون وقناصل من دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:15+0000
2023-01-18T08:15+0000
2023-01-18T08:15+0000
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القدس – سبوتنيك. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأوروبي الذي يترأسه ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفن بورغسدورف بمسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية.وقال شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك" إن "الزيارة تهدف إلى التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي من ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى واحترام الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في مدينة القدس".وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى "تفادي أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية".واعترضت قوات من الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، طريق غسان المجالي، السفير الأردني لدى تل أبيب، ومنعته من دخول المسجد الأقصى. ورداً على ذلك، ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته.وبعد نحو 3 ساعات من منع السفير الأردني المجالي من دخول المسجد الأقصى، أجرى جولة في باحات المسجد الأقصى وصلى في المسجد.
https://sputnikarabic.ae/20230117/الأردن-يستدعي-سفير-إسرائيل-لديه-احتجاجا-على-منع-سفير-المملكة-من-دخول-المسجد-الأقصى-1072388688.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي
ممثلو الاتحاد الأوروبي يزورون المسجد الأقصى
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أجرى ممثلون وقناصل من دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
القدس – سبوتنيك. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأوروبي الذي يترأسه ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفن بورغسدورف بمسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية.
وقال شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية لوكالة "سبوتنيك
" إن "الزيارة تهدف إلى التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي من ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى واحترام الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في مدينة القدس".
وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى "تفادي أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية".
واعترضت قوات من الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، طريق غسان المجالي، السفير الأردني لدى تل أبيب
، ومنعته من دخول المسجد الأقصى.
ورداً على ذلك، ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ
شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته.
وبعد نحو 3 ساعات من منع السفير الأردني المجالي من دخول المسجد الأقصى، أجرى جولة في باحات المسجد الأقصى وصلى في المسجد.