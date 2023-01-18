https://sputnikarabic.ae/20230118/ميدفيديف-يحدد-شروط-إجراء-مفاوضات-جديدة-مع-أوكرانيا-1072415407.html
ميدفيديف يحدد شروط إجراء مفاوضات جديدة مع أوكرانيا
ميدفيديف يحدد شروط إجراء مفاوضات جديدة مع أوكرانيا
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن المفاوضات الجديدة بين موسكو وكييف تتطلب الموافقة على الاعتراف بنتائج استفتاء المناطق السابقة لأوكرانيا... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T08:33+0000
2023-01-18T08:33+0000
2023-01-18T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال ميدفيديف في منشور على "تلغرام": "لا تتطلب المفاوضات الجديدة فهماً موحداً لمبادئ القانون الدولي بقدر ما تتطلب الاتفاق على جانبين قانونيين. أولاً، الاعتراف (أو القبول الضمني على الأقل) بنتائج تقرير المصير لشعب الأراضي السابقة أوكرانيا، التي تتجسد اليوم في القانون الداخلي لروسيا - في دستورها. وثانيًا، تطوير قواعد دولية خاصة مصممة للوضع الحالي والعلاقات الدولية المستقبلية. كما كان الحال، على سبيل المثال، مع إعداد ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945. ومن حيث الجوهر، فإن وضع قواعد دولية جديدة هو الذي يكمل نظام القواعد الآمرة".وأضاف ميدفيديف قائلا: "إنهم يتذكرون مبادئ القانون الدولي كأساس للمفاوضات. المبادئ العالمية للقانون العام للشعوب مهمة بالتأكيد، لكن المشكلة كانت دائما في تفسيرهم". مشيرا إلى أن اثنين على الأقل من المبادئ السبعة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة مفهومة بشكل مختلف من قبل روسيا والدول المعادية: مبدأ تقرير مصير الدول (من حيث الأراضي السابقة لأوكرانيا) ومبدأ الوفاء الضميري بالمعايير الدولية. الالتزامات (بموجب اتفاقيات مينسك).وكان المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا لا ترفض المفاوضات مع روسيا الاتحادية، لكنها تقول إن هذه المفاوضات يجب أن تستند إلى عدد معين من المبادئ، بما في ذلك المدفوعات النقدية. وردًا على هذا البيان، أشار الكرملين إلى أن أوكرانيا، وفقًا للتشريعات الأوكرانية، تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230105/ميدفيديف-يتوعد-برد-قوي-ويكشف-عن-هديه-مخيفة-قدمت-إلى-الناتو-1071962758.html
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روسيا, العالم
ميدفيديف يحدد شروط إجراء مفاوضات جديدة مع أوكرانيا
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن المفاوضات الجديدة بين موسكو وكييف تتطلب الموافقة على الاعتراف بنتائج استفتاء المناطق السابقة لأوكرانيا ووضع قواعد دولية جديدة.
وقال ميدفيديف في منشور على "تلغرام": "لا تتطلب المفاوضات الجديدة فهماً موحداً لمبادئ القانون الدولي بقدر ما تتطلب الاتفاق على جانبين قانونيين. أولاً، الاعتراف (أو القبول الضمني على الأقل) بنتائج تقرير المصير
لشعب الأراضي السابقة أوكرانيا، التي تتجسد اليوم في القانون الداخلي لروسيا - في دستورها. وثانيًا، تطوير قواعد دولية خاصة مصممة للوضع الحالي والعلاقات الدولية المستقبلية. كما كان الحال، على سبيل المثال، مع إعداد ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945. ومن حيث الجوهر، فإن وضع قواعد دولية جديدة هو الذي يكمل نظام القواعد الآمرة".
وأضاف ميدفيديف قائلا: "إنهم يتذكرون مبادئ القانون الدولي كأساس للمفاوضات. المبادئ العالمية للقانون العام للشعوب مهمة بالتأكيد، لكن المشكلة كانت دائما في تفسيرهم".
مشيرا إلى أن اثنين على الأقل من المبادئ السبعة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة مفهومة بشكل مختلف من قبل روسيا والدول المعادية: مبدأ تقرير مصير الدول (من حيث الأراضي السابقة لأوكرانيا) ومبدأ الوفاء الضميري بالمعايير الدولية. الالتزامات (بموجب اتفاقيات مينسك).
وكان المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا لا ترفض المفاوضات مع روسيا الاتحادية، لكنها تقول إن هذه المفاوضات يجب أن تستند إلى عدد معين من المبادئ، بما في ذلك المدفوعات النقدية. وردًا على هذا البيان، أشار الكرملين إلى أن أوكرانيا، وفقًا للتشريعات الأوكرانية، تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات.