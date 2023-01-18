https://sputnikarabic.ae/20230118/نادال-يودع-بطولة-أستراليا-المفتوحة-للتنس-من-الدور-الثاني-1072419555.html
نادال يودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني
نادال يودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني
خرج الإسباني رافائيل نادال حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء، من الدور الثاني، بعد خسارته بثلاث مجموعات أمام الأمريكي ماكنزي مكدونالد. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T09:46+0000
2023-01-18T09:46+0000
2023-01-18T09:46+0000
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وعانى نادال من إصابة في الفخذ أثرت على مستواه خلال اللقاء، وهذه هي المرة السادسة التي يعاني منها من الإصابة أو المرض في مستهل بطولات الغراند سلام.وبدا أن نادال تعرض لمشكلة في الفخذ الأيسر خلال المجموعة الثانية ليتلقى العلاج خارج الملعب بينما كان متأخرا 6-4 و5-3.وتتواصل معاناة نادال مع الإصابات في بطولة أسترليا المفتوحة وكانت البداية في 2010، عندما انسحب في ربع النهائي أمام البريطاني أندي موراي بسبب الإصابة في الركبة، وفي 2011 عانى نادال من إصابة في الركبة في ربع النهائي، لكنه أكمل اللقاء وخسر بثلاث مجموعات دون رد أمام مواطنه ديفيد فيرير، لينسحب في 2013 من البطولة بعد إصابته بفيروس في المعدة، وفي 2014 عانى من آلام في الظهر قبل خوض نهائي البطولة في 2014 أمام ستان فافرينكا، لكنه فضل استكمال اللقاء رغم المعاناة الشديدة التي بدت عليه.لينسحب من المجموعة الفاصلة في مباراة ربع النهائي في نسخة 2018 أمام مارين شيليتش بسبب إصابة في الفخذ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, العالم
نادال يودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني
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خرج الإسباني رافائيل نادال حامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء، من الدور الثاني، بعد خسارته بثلاث مجموعات أمام الأمريكي ماكنزي مكدونالد.
وعانى نادال من إصابة في الفخذ أثرت على مستواه خلال اللقاء، وهذه هي المرة السادسة التي يعاني منها من الإصابة أو المرض في مستهل بطولات الغراند سلام.
وبدا أن نادال تعرض لمشكلة في الفخذ الأيسر خلال المجموعة الثانية ليتلقى العلاج خارج الملعب بينما كان متأخرا 6-4 و5-3.
وتتواصل معاناة نادال مع الإصابات في بطولة أسترليا المفتوحة وكانت البداية في 2010، عندما انسحب في ربع النهائي أمام البريطاني أندي موراي بسبب الإصابة في الركبة، وفي 2011 عانى نادال من إصابة في الركبة في ربع النهائي، لكنه أكمل اللقاء وخسر بثلاث مجموعات دون رد أمام مواطنه ديفيد فيرير، لينسحب في 2013 من البطولة بعد إصابته بفيروس في المعدة، وفي 2014 عانى من آلام في الظهر قبل خوض نهائي البطولة في 2014 أمام ستان فافرينكا، لكنه فضل استكمال اللقاء رغم المعاناة الشديدة التي بدت عليه.
لينسحب من المجموعة الفاصلة في مباراة ربع النهائي في نسخة 2018 أمام مارين شيليتش بسبب إصابة في الفخذ.