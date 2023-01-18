https://sputnikarabic.ae/20230118/نقل-مقعد-رائد-فضاء-أمريكي-من-سويوز-إلى-كرو-دراغون-1072431786.html
نقل مقعد رائد فضاء أمريكي من "سويوز" إلى "كرو دراغون"
نقل مقعد رائد فضاء أمريكي من "سويوز" إلى "كرو دراغون"
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" نقل كرسي رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، من مركبة "سيوز إم إس 22" الفضائية، ونظام التبريد المعطل إلى مركبة "كرو... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T12:00+0000
2023-01-18T12:00+0000
2023-01-18T12:00+0000
علوم
محطة الفضاء الروسية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101385/83/1013858374_0:53:1023:628_1920x0_80_0_0_799fa9f7a5918bb1e9d9deb622753537.jpg
جاء في بيان الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار الحالة التقنية للمركبة الفضائية "سيوز إم إس 22"، في 18 يناير/ كانون الثاني، من أجل ضمان عودة طاقم المحطة الفضائية الدولية بأمان إلى الأرض في حالة وقوع حادث، قبل وصول المركبة الفضائية "سيوز إمإس 22"، تم تفكيك كرسي رائد فضاء ناسا فرانك روبيو من المركبة الفضائية "سويوز إم إس -22 "ونقله إلى سفينة "كرو دراغون".قال المدير العام لـ"روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن أبعاد الثقب في نظام التبريد تبلغ حوالي 0.8 ملم، وقد اخترقه نيزك متقطع.وقرر الخبراء أنه من المستحيل إعادة الطاقم إلى ديارهم على متن "سيوز إم إس 22". بدلاً من ذلك، ستطير "Soyuz MS-23" في 20 فبراير/ شباط، وسيتم تمديد الرحلة الاستكشافية نفسها لعدة أشهر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101385/83/1013858374_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_c8774cb26450edb7fc0db1b1a4d56e98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, محطة الفضاء الروسية, العالم
علوم, محطة الفضاء الروسية, العالم
نقل مقعد رائد فضاء أمريكي من "سويوز" إلى "كرو دراغون"
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" نقل كرسي رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، من مركبة "سيوز إم إس 22" الفضائية، ونظام التبريد المعطل إلى مركبة "كرو دراغون" الأمريكية.
جاء في بيان الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار الحالة التقنية للمركبة الفضائية "سيوز إم إس 22"، في 18 يناير/ كانون الثاني، من أجل ضمان عودة طاقم المحطة الفضائية الدولية بأمان إلى الأرض في حالة وقوع حادث، قبل وصول المركبة
الفضائية "سيوز إمإس 22"، تم تفكيك كرسي رائد فضاء ناسا فرانك روبيو من المركبة الفضائية "سويوز إم إس -22 "ونقله إلى سفينة "كرو دراغون".
وأشارت "روسكوسموس" إلى أنه بعد وصول "سويوز إم إس 23" إلى محطة الفضاء الدولية، سيتم نقل مقاعد روبيو وسيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين إلى هذه المركبة الفضائية. ومن أجل الحفاظ على محاذاة وحدة النسب لـ"Soyuz MS-22"، تم وضع مخزن مع أحمال في المكان الذي كان من المفترض أن يجلس فيه روبيو.
قال المدير العام لـ"روسكوسموس"، يوري بوريسوف، إن أبعاد الثقب في نظام التبريد تبلغ حوالي 0.8 ملم، وقد اخترقه نيزك متقطع.
وقرر الخبراء أنه من المستحيل إعادة الطاقم إلى ديارهم على متن "سيوز إم إس 22". بدلاً من ذلك، ستطير "Soyuz MS-23" في 20 فبراير/ شباط، وسيتم تمديد الرحلة الاستكشافية نفسها لعدة أشهر.