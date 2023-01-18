https://sputnikarabic.ae/20230118/واشنطن-تسعى-بتمديدها-فترة-إعفاء-المنتجات-الزراعية-الروسية-من-العقوبات-إلى-تحقيق-مصالحها--1072431143.html
واشنطن تسعى بتمديدها فترة إعفاء المنتجات الزراعية الروسية من العقوبات إلى تحقيق مصالحها
واشنطن تسعى بتمديدها فترة إعفاء المنتجات الزراعية الروسية من العقوبات إلى تحقيق مصالحها
اعتبر الخبير الروسي في الصناعة والطاقة، ليونيد خازانوف، أن الولايات المتحدة بتمديدها فترة إعفاء المنتجات الزراعية الروسية من العقوبات المفروضة على روسيا، تحاول... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:46+0000
2023-01-18T11:46+0000
2023-01-18T11:46+0000
العالم
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وأشار الخبير إلى أن القرارات التي تخص التراخيص، عادة ما تحمل معنى مزدوجا، يصب في مصلحة الولايات المتحدة.وقال خازانوف، لوكالة "سبوتنيك": "الترخيص الجديد، الذي يؤكد إعفاء المنتجات الزراعية والكيماويات الزراعية الروسية من العقوبات، يعد دليلا على محاولات السلطات الأميركية التحوط من النقص المحتمل في هذه المنتجات والكيماويات".والحقيقة أن الولايات المتحدة، لم تتخل عن استيراد الأسمدة المعدنية من روسيا، بسبب أن حجم الإنتاج المحلي يبقى غير كاف لتلبية احتياجاتها بشكل كامل؛ خاصة فيما يتعلق بالأسمدة الفوسفورية.وأضاف: "أود أن أشير إلى أن التراخيص العامة لسلع معينة، تجري صياغتها في الولايات المتحدة بطريقة تجعلها ذات معنى مزدوج، بحيث يكون من الممكن تفسيرها بأي طريقة يشاء صاحبها. وعادة ما يكون التفسير لصالح الولايات المتحدة".وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، أمس الثلاثاء، قرار تمديد فترة إعفاء المنتجات الزراعية والطبية الروسية من العقوبات المفروضة على روسيا.ويشمل الترخيص "سي 6"، المعاملات المتعلقة بإنتاج وبيع ونقل المنتجات الزراعية، والمعدات والأدوية والأجهزة الطبية، مع قطع الغيار؛ بالإضافة إلى تحديثات البرمجيات.
https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-يعلن-استعداد-روسيا-لتقديم-السماد-مجانا-للدول-النامية-1067819755.html
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العالم
واشنطن تسعى بتمديدها فترة إعفاء المنتجات الزراعية الروسية من العقوبات إلى تحقيق مصالحها
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اعتبر الخبير الروسي في الصناعة والطاقة، ليونيد خازانوف، أن الولايات المتحدة بتمديدها فترة إعفاء المنتجات الزراعية الروسية من العقوبات المفروضة على روسيا، تحاول تأمين نفسها من النقص المحتمل في هذه المواد.
وأشار الخبير إلى أن القرارات التي تخص التراخيص، عادة ما تحمل معنى مزدوجا، يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وقال خازانوف، لوكالة "سبوتنيك": "الترخيص الجديد، الذي يؤكد إعفاء المنتجات الزراعية والكيماويات الزراعية الروسية من العقوبات، يعد دليلا على محاولات السلطات الأميركية التحوط من النقص المحتمل في هذه المنتجات والكيماويات".
والحقيقة أن الولايات المتحدة، لم تتخل عن استيراد الأسمدة المعدنية من روسيا، بسبب أن حجم الإنتاج المحلي يبقى غير كاف لتلبية احتياجاتها بشكل كامل؛ خاصة فيما يتعلق بالأسمدة الفوسفورية.
16 سبتمبر 2022, 10:11 GMT
وأضاف: "أود أن أشير إلى أن التراخيص العامة لسلع معينة، تجري صياغتها في الولايات المتحدة بطريقة تجعلها ذات معنى مزدوج، بحيث يكون من الممكن تفسيرها بأي طريقة يشاء صاحبها. وعادة ما يكون التفسير لصالح الولايات المتحدة".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، أمس الثلاثاء، قرار تمديد فترة إعفاء المنتجات الزراعية والطبية الروسية من العقوبات المفروضة على روسيا.
ويشمل الترخيص "سي 6"، المعاملات المتعلقة بإنتاج وبيع ونقل المنتجات الزراعية، والمعدات والأدوية والأجهزة الطبية، مع قطع الغيار؛ بالإضافة إلى تحديثات البرمجيات.