https://sputnikarabic.ae/20230118/وزارة-الخارجية-الكندية-تعلن-استدعاء-السفير-الروسي-1072447938.html
وزارة الخارجية الكندية تعلن استدعاء السفير الروسي
وزارة الخارجية الكندية تعلن استدعاء السفير الروسي
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، استدعاء السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، إلى وزارة الخارجية الكندية. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T22:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت جولي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "استدعى ممثلو السفارة الروسية في كندا للحديث".وفي وقت سابق، وأعلن السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، أمس إنه تلقى استدعاء من وزارة الخارجية الكندية لسبب لم يتم إبلاغه به.يشار إلى أن ستيبانوف طالما انتقد دعم كندا لأوكرانيا بالمساعدات العسكرية، حيث صرح بوقت سابق هذا الشهر أنها "سخيفة" في ظل المشاكل الداخلية للحكومة الكندية، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزم بلاده شراء منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز "ناسامز" لتقديمها إلى أوكرانيا.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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وزارة الخارجية الكندية تعلن استدعاء السفير الروسي
22:40 GMT 18.01.2023 (تم التحديث: 22:41 GMT 18.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، استدعاء السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، إلى وزارة الخارجية الكندية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت جولي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "استدعى ممثلو السفارة الروسية في كندا للحديث".
وفي وقت سابق، وأعلن السفير الروسي لدى كندا، أوليغ ستيبانوف، أمس إنه تلقى استدعاء من وزارة الخارجية الكندية لسبب لم يتم إبلاغه به.
يشار إلى أن ستيبانوف طالما انتقد دعم كندا لأوكرانيا بالمساعدات
العسكرية، حيث صرح بوقت سابق هذا الشهر أنها "سخيفة" في ظل المشاكل الداخلية للحكومة الكندية، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزم بلاده شراء منظومة دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز "ناسامز" لتقديمها إلى أوكرانيا.
وأوضح ستيبانوف في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "حكومة ترودو التي ترسل الأموال لإثارة الصراع ودعم نظام غير شرعي على بعد آلاف الكيلومترات من كندا تبدو سخيفة"، مضيفاً أنه لأمر مضحك على وجه الخصوص في ظل مشاكل كندا الداخلية.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.
وتسعى
الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.