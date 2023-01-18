https://sputnikarabic.ae/20230118/وزير-الخارجية-الروسي-يعقد-لقاء-سنويا-مع-سفراء-الدول-العربية-المعتمدين-في-موسكو-1072421104.html
وزير الخارجية الروسي يعقد لقاء سنويا مع سفراء الدول العربية المعتمدين في موسكو
وزير الخارجية الروسي يعقد لقاء سنويا مع سفراء الدول العربية المعتمدين في موسكو
عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التابعة للدول العربية وممثل جامعة الدول العربية في العاصمة موسكو. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T10:30+0000
2023-01-18T10:30+0000
2023-01-18T10:30+0000
روسيا
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وتطرقت الأطراف المشاركة في اللقاء إلى مجموعة واسعة من قضايا التعاون الروسي العربي الذي يلبي المصالح الأساسية لشعوب روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن مهام ضمان السلام والأمن في المنطقة.كما أولى لافروف والسفراء الدول العربية وممثل جامعة الدول العربية في موسكو الاهتمام لمشكلات التسوية في الشرق الأوسط بينها القضية الفلسطينية وأهمية إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا وليبيا واليمن.كما أطلع لافروف الدبلوماسيين العرب على تفاصيل تطورات الأحداث حول أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وأكد لافروف عزم موسكو تكثيف العلاقات مع الدول العربية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.وشدد لافروف خلال اللقاء على تعزيز إطار آليات التفاعل القائمة بين روسيا وجامعة الدول العربية وروسيا- مجلس التعاون الخليجي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزير الخارجية الروسي يعقد لقاء سنويا مع سفراء الدول العربية المعتمدين في موسكو
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عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التابعة للدول العربية وممثل جامعة الدول العربية في العاصمة موسكو.
وتطرقت الأطراف المشاركة في اللقاء إلى مجموعة واسعة من قضايا التعاون الروسي العربي الذي يلبي المصالح الأساسية لشعوب روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن مهام ضمان السلام والأمن في المنطقة.
كما أولى لافروف والسفراء الدول العربية وممثل جامعة الدول العربية في موسكو الاهتمام لمشكلات التسوية في الشرق الأوسط بينها القضية الفلسطينية وأهمية إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا وليبيا واليمن.
كما أطلع لافروف الدبلوماسيين العرب على تفاصيل تطورات الأحداث حول أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأكد لافروف عزم موسكو تكثيف العلاقات مع الدول العربية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وشدد لافروف خلال اللقاء على تعزيز إطار آليات التفاعل القائمة بين روسيا وجامعة الدول العربية وروسيا- مجلس التعاون الخليجي.