عربي
https://sputnikarabic.ae/20230118/وزير-الخارجية-السعودي-نأمل-أن-تفهم-حكومة-إسرائيل-أن-تسوية-الصراع-مع-الفلسطينيين-في-صالحها-1072445294.html
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية الصراع مع الفلسطينيين في صالحها
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية الصراع مع الفلسطينيين في صالحها
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية النزاع مع الفلسطينيين تصب في صالحها. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T19:53+0000
2023-01-18T19:53+0000
السعودية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071403266_0:10:3228:1826_1920x0_80_0_0_91e9abebc2da39b3715a5528cf40f92b.jpg
وقال الوزير السعودي يتحدث في جلسة على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي، إن الحكومة الإسرائيلية ترسل "بعض الإشارات التي ربما لا تبشر بذلك".وأعرب ابن فرحان عن أمله "في أن ترى الحكومة الإسرائيلية أن حل الصراع سيكون في مصلحة إسرائيل والمنطقة ككل".ولا تقيم السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الأخيرة تسعى جاهدة إلى ضم المملكة إلى "اتفاقيات إبراهام" التي وقعتها أواخر 2021، مع الإمارات والبحرين والسودان والغرب.إلا أن السعودية أعلنت في كثير من المناسبات أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين، وفق محددات المبادرة السعودية من عام 2002، والتي نصت على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20211213/السعودية-تعلن-استعدادها-للتطبيع-مع-إسرائيل-بمجرد-تنفيذ-شرط-واحد-1053898098.html
السعودية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071403266_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_d3a03656621c56071ce80bbdd0862f90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية الصراع مع الفلسطينيين في صالحها

19:53 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
تابعنا عبرTelegram
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية النزاع مع الفلسطينيين تصب في صالحها.
وقال الوزير السعودي يتحدث في جلسة على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي، إن الحكومة الإسرائيلية ترسل "بعض الإشارات التي ربما لا تبشر بذلك".
وأعرب ابن فرحان عن أمله "في أن ترى الحكومة الإسرائيلية أن حل الصراع سيكون في مصلحة إسرائيل والمنطقة ككل".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
السعودية تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل بمجرد تنفيذ شرط واحد
13 ديسمبر 2021, 16:19 GMT
ولا تقيم السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الأخيرة تسعى جاهدة إلى ضم المملكة إلى "اتفاقيات إبراهام" التي وقعتها أواخر 2021، مع الإمارات والبحرين والسودان والغرب.
إلا أن السعودية أعلنت في كثير من المناسبات أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين، وفق محددات المبادرة السعودية من عام 2002، والتي نصت على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала