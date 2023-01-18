https://sputnikarabic.ae/20230118/وزير-الخارجية-السعودي-نأمل-أن-تفهم-حكومة-إسرائيل-أن-تسوية-الصراع-مع-الفلسطينيين-في-صالحها-1072445294.html
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية الصراع مع الفلسطينيين في صالحها
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية الصراع مع الفلسطينيين في صالحها
أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية النزاع مع الفلسطينيين تصب في صالحها. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T19:53+0000
2023-01-18T19:53+0000
2023-01-18T19:53+0000
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وقال الوزير السعودي يتحدث في جلسة على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي، إن الحكومة الإسرائيلية ترسل "بعض الإشارات التي ربما لا تبشر بذلك".وأعرب ابن فرحان عن أمله "في أن ترى الحكومة الإسرائيلية أن حل الصراع سيكون في مصلحة إسرائيل والمنطقة ككل".ولا تقيم السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الأخيرة تسعى جاهدة إلى ضم المملكة إلى "اتفاقيات إبراهام" التي وقعتها أواخر 2021، مع الإمارات والبحرين والسودان والغرب.إلا أن السعودية أعلنت في كثير من المناسبات أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين، وفق محددات المبادرة السعودية من عام 2002، والتي نصت على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20211213/السعودية-تعلن-استعدادها-للتطبيع-مع-إسرائيل-بمجرد-تنفيذ-شرط-واحد-1053898098.html
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السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية السعودي: نأمل أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية الصراع مع الفلسطينيين في صالحها
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أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تفهم حكومة إسرائيل أن تسوية النزاع مع الفلسطينيين تصب في صالحها.
وقال الوزير السعودي يتحدث في جلسة
على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي، إن الحكومة الإسرائيلية ترسل "بعض الإشارات التي ربما لا تبشر بذلك".
وأعرب ابن فرحان عن أمله "في أن ترى الحكومة الإسرائيلية أن حل الصراع سيكون في مصلحة إسرائيل والمنطقة ككل".
13 ديسمبر 2021, 16:19 GMT
ولا تقيم السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الأخيرة تسعى جاهدة إلى ضم المملكة إلى "اتفاقيات إبراهام" التي وقعتها أواخر 2021، مع الإمارات والبحرين والسودان والغرب.
إلا أن السعودية أعلنت في كثير من المناسبات أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين، وفق محددات المبادرة السعودية
من عام 2002، والتي نصت على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.