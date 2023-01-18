عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230118/8-طرق-ذكية-أين-يحتفظ-المليارديرات-بأموالهم؟-1072431232.html
8 طرق ذكية... أين يحتفظ المليارديرات بأموالهم؟
8 طرق ذكية... أين يحتفظ المليارديرات بأموالهم؟
ربما لا يعلم معظمنا أين يحتفظ أثرياء العالم بثرواتهم، وقد يكون تصور الكثيرين منّا أن المليارديرات يضعون أموالهم وأرباحهم في البنوك، لكنّ هذا ليس كل شيء. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:48+0000
2023-01-18T11:48+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072430808_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_029459c7f4a04c59108a0f76e0e32daf.png
فهناك أشكال أخرى غير النقد يوجه إليها هؤلاء الأثرياء أموالهم، مع الأخذ في الاعتبار أنهم لا يديرون عادةً أموالهم الخاصة، بل يفضّلون بدلا من ذلك العمل مع مستشار مالي للمساعدة في تخصيص أصولهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072430808_94:0:1151:793_1920x0_80_0_0_776cc4bb190885b37f2ffd5f9ecd1a10.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

8 طرق ذكية... أين يحتفظ المليارديرات بأموالهم؟

11:48 GMT 18.01.2023
تابعنا عبرTelegram
ربما لا يعلم معظمنا أين يحتفظ أثرياء العالم بثرواتهم، وقد يكون تصور الكثيرين منّا أن المليارديرات يضعون أموالهم وأرباحهم في البنوك، لكنّ هذا ليس كل شيء.
فهناك أشكال أخرى غير النقد يوجه إليها هؤلاء الأثرياء أموالهم، مع الأخذ في الاعتبار أنهم لا يديرون عادةً أموالهم الخاصة، بل يفضّلون بدلا من ذلك العمل مع مستشار مالي للمساعدة في تخصيص أصولهم.
8 طرق ذكية... أين يحتفظ المليارديرات بأموالهم؟ - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала