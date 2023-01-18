https://sputnikarabic.ae/20230118/8-طرق-ذكية-أين-يحتفظ-المليارديرات-بأموالهم؟-1072431232.html
8 طرق ذكية... أين يحتفظ المليارديرات بأموالهم؟
8 طرق ذكية... أين يحتفظ المليارديرات بأموالهم؟
ربما لا يعلم معظمنا أين يحتفظ أثرياء العالم بثرواتهم، وقد يكون تصور الكثيرين منّا أن المليارديرات يضعون أموالهم وأرباحهم في البنوك، لكنّ هذا ليس كل شيء. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:48+0000
2023-01-18T11:48+0000
2023-01-18T11:48+0000
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فهناك أشكال أخرى غير النقد يوجه إليها هؤلاء الأثرياء أموالهم، مع الأخذ في الاعتبار أنهم لا يديرون عادةً أموالهم الخاصة، بل يفضّلون بدلا من ذلك العمل مع مستشار مالي للمساعدة في تخصيص أصولهم.
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انفوجرافيك, инфографика
8 طرق ذكية... أين يحتفظ المليارديرات بأموالهم؟
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ربما لا يعلم معظمنا أين يحتفظ أثرياء العالم بثرواتهم، وقد يكون تصور الكثيرين منّا أن المليارديرات يضعون أموالهم وأرباحهم في البنوك، لكنّ هذا ليس كل شيء.
فهناك أشكال أخرى غير النقد يوجه إليها هؤلاء الأثرياء أموالهم، مع الأخذ في الاعتبار أنهم لا يديرون عادةً أموالهم الخاصة، بل يفضّلون بدلا من ذلك العمل مع مستشار مالي للمساعدة في تخصيص أصولهم.