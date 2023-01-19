https://sputnikarabic.ae/20230119/أمريكا-تبلغ-سقف-الدين-والخزانة-الأمريكية-تتخذ-إجراءات-غير-عادية-1072480660.html
أمريكا تبلغ سقف الدين و"الخزانة الأمريكية" تتخذ "إجراءات غير عادية"
أمريكا تبلغ سقف الدين و"الخزانة الأمريكية" تتخذ "إجراءات غير عادية"
بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ "إجراءات غير عادية"، اليوم الخميس، لمنع التخلف عن سداد الديون الحكومية، وذلك في الوقت الذي يتجه الكونغرس فيه نحو صدام... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T15:53+0000
2023-01-19T15:53+0000
2023-01-19T15:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في خطاب أرسلته إلى قادة الكونغرس، اليوم الخميس: "إنني أحث الكونغرس بكل احترام على التحرك بسرعة لحماية الثقة الكاملة للولايات المتحدة ومصداقيتها".ومن الممكن أن تساعد مثل هذه "الإجراءات غير العادية" في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للحد المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، إلا أن وزيرة الخزانة الأمريكية حذرت في خطابها من أن الإجراءات لن تساعد إلا لفترة محدودة - على الأرجح ليست أكثر من 6 أشهر.وبسبب بلوغ حد الدين، لن تتمكن وزارة الخزانة الأمريكية من استثمار جزء كامل من صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، مع "فترة تعليق إصدار الديون" حتى أوائل شهر يونيو/ حزيران المقبل.وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الوزارة ستوقف أيضا الاستثمارات الإضافية للمبالغ المقيدة في صندوق المزايا الصحية للمتقاعدين في خدمة البريد.يشار إلى أن دراما الحد من الديون أصبحت معركة سياسية سنوية في الكونغرس الأمريكي، بين الحزب الحاكم - الديموقراطيين وحاملي مناصبه مثل جانيت يلين - ومنافسيه - يتكون الآن من جمهوريين مثل رئيس مجلس النواب الحالي، كيفن مكارثي.وأدى الكفاح الطويل الأمد لرفع سقف ديون البلاد في عام 2011 إلى أزمة مالية، بلغت ذروتها في وكالة التصنيف الائتماني الكبرى "ستاندرد آند بورز"، التي جردت أمريكا من وضعها الائتماني الأعلى من الدرجة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20230107/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-الجديد-مكارثي-يتعهد-بوقف-الإنفاق-المسرف-في-واشنطن-والدين-القومي-المتزايد-1072011839.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الكونغرس الأمريكي
أمريكا تبلغ سقف الدين و"الخزانة الأمريكية" تتخذ "إجراءات غير عادية"
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بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ "إجراءات غير عادية"، اليوم الخميس، لمنع التخلف عن سداد الديون الحكومية، وذلك في الوقت الذي يتجه الكونغرس فيه نحو صدام كبير المخاطر بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن رفع حد الاقتراض.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في خطاب أرسلته إلى قادة الكونغرس، اليوم الخميس: "إنني أحث الكونغرس بكل احترام على التحرك بسرعة لحماية الثقة الكاملة للولايات المتحدة ومصداقيتها".
ومن الممكن أن تساعد مثل هذه "الإجراءات غير العادية" في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للحد المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، إلا أن وزيرة الخزانة الأمريكية حذرت في خطابها من أن الإجراءات لن تساعد إلا لفترة محدودة - على الأرجح ليست أكثر من 6 أشهر.
وبسبب بلوغ حد الدين، لن تتمكن وزارة الخزانة الأمريكية من استثمار جزء كامل من صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، مع "فترة تعليق إصدار الديون" حتى أوائل شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الوزارة ستوقف أيضا الاستثمارات الإضافية للمبالغ المقيدة في صندوق المزايا الصحية للمتقاعدين في خدمة البريد.
يشار إلى أن دراما الحد من الديون أصبحت معركة سياسية سنوية في الكونغرس الأمريكي، بين الحزب الحاكم - الديموقراطيين وحاملي مناصبه مثل جانيت يلين - ومنافسيه - يتكون الآن من جمهوريين مثل رئيس مجلس النواب الحالي، كيفن مكارثي.
وأدى الكفاح الطويل الأمد لرفع سقف ديون البلاد في عام 2011 إلى أزمة مالية، بلغت ذروتها في وكالة التصنيف الائتماني الكبرى "ستاندرد آند بورز"، التي جردت أمريكا من وضعها الائتماني الأعلى من الدرجة الأولى.