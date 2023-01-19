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أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء العراق
أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء العراق
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T19:58+0000
2023-01-19T19:58+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء العراقي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".وخلال الاتصال استعرض الأمير تميم والسوداني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.ووجّه أمير قطر التهنئة للعراق بمناسبة نجاحه في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، معربًا عن تمنياته له بدوام التقدم والازدهار.واختتمت البطولة التي انطلقت في مدينة البصرة في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة منتخبات العراق وقطر والسعودية والكويت وعُمان والبحرين والإمارات واليمن.
https://sputnikarabic.ae/20221124/ملك-إسبانيا-يلتقي-أمير-قطر-في-الدوحة-لبحث-التعاون-الاقتصادي-1070521568.html
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رئيس الوزراء العراقي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رئيس الوزراء العراقي

أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء العراق

19:58 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
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وخلال الاتصال استعرض الأمير تميم والسوداني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
ووجّه أمير قطر التهنئة للعراق بمناسبة نجاحه في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، معربًا عن تمنياته له بدوام التقدم والازدهار.
واختتمت البطولة التي انطلقت في مدينة البصرة في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة منتخبات العراق وقطر والسعودية والكويت وعُمان والبحرين والإمارات واليمن.
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