https://sputnikarabic.ae/20230119/أمير-قطر-يجري-مباحثات-مع-رئيس-وزراء-العراق-1072487159.html
أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء العراق
أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء العراق
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T19:58+0000
2023-01-19T19:58+0000
2023-01-19T19:58+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء العراقي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".وخلال الاتصال استعرض الأمير تميم والسوداني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.ووجّه أمير قطر التهنئة للعراق بمناسبة نجاحه في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، معربًا عن تمنياته له بدوام التقدم والازدهار.واختتمت البطولة التي انطلقت في مدينة البصرة في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة منتخبات العراق وقطر والسعودية والكويت وعُمان والبحرين والإمارات واليمن.
https://sputnikarabic.ae/20221124/ملك-إسبانيا-يلتقي-أمير-قطر-في-الدوحة-لبحث-التعاون-الاقتصادي-1070521568.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رئيس الوزراء العراقي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رئيس الوزراء العراقي
أمير قطر يجري مباحثات مع رئيس وزراء العراق
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية
"قنا".
24 نوفمبر 2022, 20:36 GMT
وخلال الاتصال استعرض الأمير تميم والسوداني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
ووجّه أمير قطر
التهنئة للعراق بمناسبة نجاحه في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25"، معربًا عن تمنياته له بدوام التقدم والازدهار.
واختتمت البطولة التي انطلقت في مدينة البصرة في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة منتخبات العراق وقطر والسعودية والكويت وعُمان والبحرين والإمارات واليمن.