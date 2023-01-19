https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-أمريكي-يقدر-فرص-انتصار-أوكرانيا-1072450417.html
إعلام أمريكي يقدر فرص انتصار أوكرانيا
إعلام أمريكي يقدر فرص انتصار أوكرانيا
كتب براندون ويتشيرت، الباحث في معهد الأبحاث والتحليل الأوراسي، في مقال نشرته مجلة "American Greatness"، أن "الإيمان بقدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا و"عودة" شبه... 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T05:51+0000
2023-01-19T05:51+0000
2023-01-19T05:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال: "على الرغم مما يقوله المتشددون في كييف وواشنطن بشأن الحاجة إلى إعادة شبه جزيرة القرم وطرد الروس تمامًا من شرق أوكرانيا، فإن هذا في الحقيقة وهم عميق سيؤدي إلى وفاة العديد من الأبرياء وربما ينتهي بالانهيار الكامل لدولة أوكرانية ديمقراطية بدائية تتمركز في كييف".وصرح ويتشرت بأن الناتو يمنع كييف حتى من التفكير في هدنة مع موسكو، بينما يحرم أوكرانيا من الدبابات التي هي في أمس الحاجة إليها.وتساءل: "لماذا لا يساعد الغرب على إنهاء القتال بدلاً من جر الأوكرانيين للتصعيد، قبل أن تنتهي أوكرانيا؟".في الوقت نفسه، حذر كاتب المقال من أنه في حالة هزيمة أوكرانيا، فإن وجود الناتو سيكون موضع تساؤل، وستنقسم أوروبا. واختتم ويتشيرت بالقول: "علاوة على ذلك، سيتم طرد الولايات المتحدة تمامًا من أوروبا وستعاني من هزيمة مذلة أخرى على المسرح العالمي".
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام أمريكي يقدر فرص انتصار أوكرانيا
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كتب براندون ويتشيرت، الباحث في معهد الأبحاث والتحليل الأوراسي، في مقال نشرته مجلة "American Greatness"، أن "الإيمان بقدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا و"عودة" شبه جزيرة القرم (الروسية) سيؤدي إلى انهيار هذه "الدولة البدائية".
وقال: "على الرغم مما يقوله المتشددون في كييف وواشنطن بشأن الحاجة إلى إعادة شبه جزيرة القرم وطرد الروس تمامًا من شرق أوكرانيا، فإن هذا في الحقيقة وهم عميق سيؤدي إلى وفاة العديد من الأبرياء وربما ينتهي بالانهيار الكامل لدولة أوكرانية ديمقراطية بدائية تتمركز في كييف".
وصرح ويتشرت بأن الناتو يمنع كييف حتى من التفكير في هدنة مع موسكو، بينما يحرم أوكرانيا من الدبابات التي هي في أمس الحاجة إليها.
وتساءل: "لماذا لا يساعد الغرب على إنهاء القتال بدلاً من جر الأوكرانيين للتصعيد، قبل أن تنتهي أوكرانيا؟".
في الوقت نفسه، حذر كاتب المقال من أنه في حالة هزيمة أوكرانيا
، فإن وجود الناتو سيكون موضع تساؤل، وستنقسم أوروبا. واختتم ويتشيرت بالقول: "علاوة على ذلك، سيتم طرد الولايات المتحدة تمامًا من أوروبا وستعاني من هزيمة مذلة أخرى على المسرح العالمي".