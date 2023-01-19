https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-اتفاق-أمريكي-إسرائيلي-على-نقل-300-ألف-قذيفة-مدفعية-لأوكرانيا-1072470056.html

إعلام: اتفاق أمريكي إسرائيلي على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا

إعلام: اتفاق أمريكي إسرائيلي على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T12:09+0000

2023-01-19T12:09+0000

2023-01-19T12:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء الأربعاء، أن "البنتاغون" الأمريكي أجرى اتفاقا مع السلطات الإسرائيلية على نقل هذه الكمية من القذائف المدفعية لأوكرانيا من المخزون الأمريكي الموجود في إسرائيل.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن "البنتاغون" تستغل مخزونا ضخما من الذخيرة الأمريكية في إسرائيل لحالات الطوارئ، كما سمحت لإسرائيل نفسها باستخدام هذه الذخيرة في حالات الطوارئ التي تواجه تل أبيب، وهو المخزون الأمريكي الذي سيوجه منه جزء لتلبية احتياجات أوكرانيا.وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية رفضت العام الماضي تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة، تخوفا من تأزيم العلاقات مع روسيا، ولكن توصل الجانبان الأمريكي والإسرائيلي إلى اتفاق يقضي بنقل 300 ألف قذيفة عيار 155 ملم، إلى أوكرانيا.وفي سياق متصل، قال سفير روسيا لدى تل أبيب، اليوم الخميس، إن"موسكو راضية عن موقف اسرائيل بخصوص أوكرانيا"، مؤكدا أن إسرائيل ترفض تزويد كييف بالأسلحة.ونوه إلى أن "موسكو تأمل من إسرائيل أن تظهر نهجا حكيما في مواجهة الأزمة الأوكرانية".ويذكر أنه بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير، أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، عن أمله في تحسين العلاقات بين كييف واسرائيل.وطالب كورنيتشوك إسرائيل بتزويد أوكرانيا بوسائل هجومية، ووقوف تل أبيب بجانب بلاده.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن السفير الإسرائيلي لدى كييف، مايكل برودسكي، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليون دولار، أهم تلك المساعدات ما سيتم منحه إلى مستشفى أطفال في كييف من معدات طبية وغيرها.وأفادت الصحيفة بأن برودسكي قد أوضح أنه من بين المساعدات الإسرائيلية الإضافية مولدات كهربائية وسيارات إسعاف، وأن تل أبيب ستواصل تقديم المساعدة رغم الانتقادات الأوكرانية المتواصلة لإسرائيل، بدعوى أن هذه المساعدات التزام أخلاقي.

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روسيا, إسرائيل, أخبار أوكرانيا