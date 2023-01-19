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https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-بولندا-قد-تنقل-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-دون-إذن-ألمانيا-1072468127.html
إعلام: بولندا قد تنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا دون إذن ألمانيا
إعلام: بولندا قد تنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا دون إذن ألمانيا
صرح رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيتسكي بأن وارسو تستطيع نقل دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى كييف دون انتظار إذن من ألمانيا. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T11:26+0000
2023-01-19T11:26+0000
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ووفقا له، يتعين على دول الناتو الأخرى أن تقدم لأوكرانيا معداتها العسكرية الحديثة، لأن قدرة القوات المسلحة لأوكرانيا على القيام بعمليات قتالية تعتمد على ذلك.وقال مورافيتسكي: "اتفقنا مع أصدقائنا الأوكرانيين، وكذلك مع شركاء من أوروبا الغربية، على أننا سننقل الدبابات معًا. الموافقة ثانوية هنا"، وفقا لموقع "بوليت".في وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن وارسو مستعدة لنقل معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف كجزء من تحالف يتم تشكيله الآن.
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أخبار أوكرانيا, العالم, بولندا
أخبار أوكرانيا, العالم, بولندا

إعلام: بولندا قد تنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا دون إذن ألمانيا

11:26 GMT 19.01.2023
© Photo / Public domainدبابة ليوبارد
دبابة ليوبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Photo / Public domain
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صرح رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيتسكي بأن وارسو تستطيع نقل دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع إلى كييف دون انتظار إذن من ألمانيا.
ووفقا له، يتعين على دول الناتو الأخرى أن تقدم لأوكرانيا معداتها العسكرية الحديثة، لأن قدرة القوات المسلحة لأوكرانيا على القيام بعمليات قتالية تعتمد على ذلك.
وقال مورافيتسكي: "اتفقنا مع أصدقائنا الأوكرانيين، وكذلك مع شركاء من أوروبا الغربية، على أننا سننقل الدبابات معًا. الموافقة ثانوية هنا"، وفقا لموقع "بوليت".
في وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن وارسو مستعدة لنقل معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف كجزء من تحالف يتم تشكيله الآن.
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