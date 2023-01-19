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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-حياة-شولتس-السياسية-بخطر-بسبب-أوكرانيا-1072451944.html
إعلام: حياة شولتس السياسية بخطر بسبب أوكرانيا
إعلام: حياة شولتس السياسية بخطر بسبب أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن منصب المستشار الألماني أولاف شولتس غير مستقر بسبب الأزمة الأوكرانية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T07:12+0000
2023-01-19T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما قاله جيمس سنيل، في مقال نشر على "The Spectator"، فقد اضطر السياسيون الألمان إلى دفع شولتس لاتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بتزويد نظام كييف بالعربات المدرعة.وأشار سنيل إلى أن العديد من القوات في ألمانيا وأوكرانيا ترغب برؤية وزيرة الخارجية الألمانية الحالية، أنالينا بوربوك.ووفقا له، فإن هذه القوات مستعدة "للتوضيح لشولتس بأن ليس إرثه فقط في خطر، إذا لم يغير مساره، كذلك حياته السياسية بأكملها قد تتعرض للهجوم".في وقت سابق عين المستشار الألماني أولاف شولتس بوريس بيستوريوس البالغ من العمر 62 عاما وزيرا جديدا للدفاع في البلاد ليحل محل كريستينا لامبرخت المستقيلة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/شولتز-يعد-أوكرانيا-بأسلحة-حديثة-1066962166.html
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: حياة شولتس السياسية بخطر بسبب أوكرانيا

07:12 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев
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أشار تقرير إعلامي إلى أن منصب المستشار الألماني أولاف شولتس غير مستقر بسبب الأزمة الأوكرانية.
وبحسب ما قاله جيمس سنيل، في مقال نشر على "The Spectator"، فقد اضطر السياسيون الألمان إلى دفع شولتس لاتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بتزويد نظام كييف بالعربات المدرعة.

وأضاف الكاتب قائلا: "الآن بعد أن أعلنت بريطانيا رسميا توفير مجموعة من دبابات القتال الرئيسية من طراز "تشالنجر 2"، يمكن إقناع ألمانيا ورشوتها لفعل الشيء نفسه. ولكن فقط إذا فعل الجميع أولاً. وحتى عندما أعلنت مؤسسة الدفاع الألمانية، أنه في ضوء التدريب والطاقم وكل شيء آخر، لن تتمكن الدبابات الألمانية من الوصول إلى خطوط المواجهة حتى الربيع".

وأشار سنيل إلى أن العديد من القوات في ألمانيا وأوكرانيا ترغب برؤية وزيرة الخارجية الألمانية الحالية، أنالينا بوربوك.
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ووفقا له، فإن هذه القوات مستعدة "للتوضيح لشولتس بأن ليس إرثه فقط في خطر، إذا لم يغير مساره، كذلك حياته السياسية بأكملها قد تتعرض للهجوم".
في وقت سابق عين المستشار الألماني أولاف شولتس بوريس بيستوريوس البالغ من العمر 62 عاما وزيرا جديدا للدفاع في البلاد ليحل محل كريستينا لامبرخت المستقيلة.
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