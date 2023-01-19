https://sputnikarabic.ae/20230119/إعلام-حياة-شولتس-السياسية-بخطر-بسبب-أوكرانيا-1072451944.html
إعلام: حياة شولتس السياسية بخطر بسبب أوكرانيا
إعلام: حياة شولتس السياسية بخطر بسبب أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن منصب المستشار الألماني أولاف شولتس غير مستقر بسبب الأزمة الأوكرانية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T07:12+0000
2023-01-19T07:12+0000
2023-01-19T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104489/78/1044897832_0:154:3014:1849_1920x0_80_0_0_53c4b5e316f5c7468491d1b89e9ad381.jpg
وبحسب ما قاله جيمس سنيل، في مقال نشر على "The Spectator"، فقد اضطر السياسيون الألمان إلى دفع شولتس لاتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بتزويد نظام كييف بالعربات المدرعة.وأشار سنيل إلى أن العديد من القوات في ألمانيا وأوكرانيا ترغب برؤية وزيرة الخارجية الألمانية الحالية، أنالينا بوربوك.ووفقا له، فإن هذه القوات مستعدة "للتوضيح لشولتس بأن ليس إرثه فقط في خطر، إذا لم يغير مساره، كذلك حياته السياسية بأكملها قد تتعرض للهجوم".في وقت سابق عين المستشار الألماني أولاف شولتس بوريس بيستوريوس البالغ من العمر 62 عاما وزيرا جديدا للدفاع في البلاد ليحل محل كريستينا لامبرخت المستقيلة.
https://sputnikarabic.ae/20220829/شولتز-يعد-أوكرانيا-بأسلحة-حديثة-1066962166.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104489/78/1044897832_173:0:2842:2002_1920x0_80_0_0_f903ad440210c2db7579b111674fa8cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: حياة شولتس السياسية بخطر بسبب أوكرانيا
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن منصب المستشار الألماني أولاف شولتس غير مستقر بسبب الأزمة الأوكرانية.
وبحسب ما قاله جيمس سنيل، في مقال نشر
على "The Spectator"، فقد اضطر السياسيون الألمان إلى دفع شولتس لاتخاذ أي قرار بشأن أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بتزويد نظام كييف بالعربات المدرعة.
وأضاف الكاتب قائلا: "الآن بعد أن أعلنت بريطانيا رسميا توفير مجموعة من دبابات القتال الرئيسية من طراز "تشالنجر 2"، يمكن إقناع ألمانيا ورشوتها لفعل الشيء نفسه. ولكن فقط إذا فعل الجميع أولاً. وحتى عندما أعلنت مؤسسة الدفاع الألمانية، أنه في ضوء التدريب والطاقم وكل شيء آخر، لن تتمكن الدبابات الألمانية من الوصول إلى خطوط المواجهة حتى الربيع".
وأشار سنيل إلى أن العديد من القوات في ألمانيا وأوكرانيا ترغب برؤية وزيرة الخارجية الألمانية الحالية، أنالينا بوربوك.
ووفقا له، فإن هذه القوات مستعدة "للتوضيح لشولتس بأن ليس إرثه فقط في خطر، إذا لم يغير مساره، كذلك حياته السياسية بأكملها قد تتعرض للهجوم".
في وقت سابق عين المستشار الألماني أولاف شولتس بوريس بيستوريوس البالغ من العمر 62 عاما وزيرا جديدا للدفاع في البلاد ليحل محل كريستينا لامبرخت المستقيلة.