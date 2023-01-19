https://sputnikarabic.ae/20230119/إيران-تؤكد-استعدادها-للوصول-إلى-نقطة-النهاية-من-الاتفاق-النووي-دون-شروط-مسبقة-1072475255.html

إيران تؤكد استعدادها للوصول إلى نقطة النهاية من الاتفاق النووي دون شروط مسبقة

إيران تؤكد استعدادها للوصول إلى نقطة النهاية من الاتفاق النووي دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "استعداد إيران للوصول إلى نقطة النهاية من الاتفاق النووي دون شروط مسبقة". 19.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-19T13:57+0000

2023-01-19T13:57+0000

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وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية، إن "إيران تتمسك بطريق الدبلوماسية وتعتقد أن لا جدوى من التفاوض من أجل التفاوض"، مضيفًا: "لقد اقتربنا عدة مراحل من الخطوات النهائية للوصول إلى الاتفاق، لكن في هذه المراحل، كان الجانب الأمريكي يطرح أحيانًا أفكارا أو أعذارا، بما في ذلك في ذروة أعمال الشغب في إيران".وتابع: "نحن الآن في مرحلة ما زال الأمريكيون يتحدثون فيها عن ضرورة التوصل إلى اتفاق عبر القناة الدبلوماسية، ونحن مستعدون للوصول إلى النقطة النهائية للاتفاق دون شروط مسبقة في إطار المفاوضات التي جرت في الماضي، وفق نظرة واقعية واحترام حقوق ومصالح إيران الوطنية".وختم عبد اللهيان، بالقول: "نتمسك بطريق الدبلوماسية ونعتقد أن التفاوض من أجل التفاوض أمر غير مجد، لكن التفاوض يمكن أن يكون مفيداً لجميع الأطراف حينما يكون الهدف منه هو الوصول إلى النتيجة المرجوة".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20221224/إيران-تحذر-لن-تظل-فرصة-العودة-إلى-الاتفاق-النووي-متاحة-إلى-الأبد-1071541285.html

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