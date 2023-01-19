https://sputnikarabic.ae/20230119/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-باتخاذ-إجراءات-حاسمة-لدعم-الشعب-الفلسطيني-1072483726.html
إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني
إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني
طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T17:50+0000
2023-01-19T17:50+0000
2023-01-19T17:50+0000
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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، أن المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قد انتقد صمت مجلس الأمن بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.وطالب الدبلوماسي الإيراني مجلس الأمن بالتحرك بشكل فوري وحاسم لدعم الشعب الفلسطيني، وهو ما صرح به خلال جلسة المجلس الدولي التي عقدت، أمس الأربعاء، حول الأوضاع في الأراضي المحتلة.وقال إيرواني:وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني، خاصة النساء والأطفال، من الحرمان الشديد وانتهاك حقوقهم الأساسية، لافتًا إلى أن قطاع غزة أصبح أكبر سجن مفتوح في العالم بسبب الحصار اللاإنساني.وشدد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة على أن "اقتحام السلطات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى يعد انتهاكا لحرمة المسجد ومراسمه العبادية واستفزازا سافرا للمشاعر الإسلامية"، واصفًا هذا الأمر بأنه "تصرف غير قانوني وأخرق له عواقب وخيمة لا ينبغي الاستهانة بها، وإذا لم تتم مواجهته بشكل صحيح، فإنه سيعرض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر".وأشار إيرواني إلى أن "الصراع في فلسطين لا يمكن حله إلا إذا انتهى الاحتلال وتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير ودعمها وحمايتها بشكل كامل".وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية وشرعت في أداء مهامها.وتضم تلك الحكومة أحزابًا من أقصى اليمين الديني والقومي الإسرائيلي. وقبل أقل من أسبوع من تنصيبها، اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، وسط غضب فلسطيني وإدانات عربية ودولية.وقبل أيام، اعتدى متطرفون إسرائيليون على المقبرة البروتستانتية التاريخية على جبل صهيون في القدس الشرقية، حيث حطموا عن قصد وبلا هوادة أكثر من 30 شاهد قبر، العديد منها تاريخي"، وفق بيان للكنيسة الأسقفية الإنجيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230119/الشيخ-الرئيس-عباس-سيبلغ-الأمريكيين-بدراسة-خطوات-من-جانبنا-ردا-على-التصعيد-الإسرائيلي-1072471949.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إيران, إسرائيل
إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني
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طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الخميس، أن المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قد انتقد صمت مجلس الأمن بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي
على الفلسطينيين.
وطالب الدبلوماسي الإيراني مجلس الأمن بالتحرك بشكل فوري وحاسم لدعم الشعب الفلسطيني، وهو ما صرح به خلال جلسة المجلس الدولي التي عقدت، أمس الأربعاء، حول الأوضاع في الأراضي المحتلة
.
العام الماضي كان عاما قاتلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن ممارسات الكيان الاسرائيلي الظالمة والتوسعية والعنصرية ضد الفلسطينيين استمرت بلا هوادة.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني، خاصة النساء والأطفال، من الحرمان الشديد وانتهاك حقوقهم الأساسية، لافتًا إلى أن قطاع غزة أصبح أكبر سجن مفتوح في العالم بسبب الحصار اللاإنساني.
وشدد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة على أن "اقتحام السلطات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى يعد انتهاكا لحرمة المسجد ومراسمه العبادية واستفزازا سافرا للمشاعر الإسلامية"، واصفًا هذا الأمر بأنه "تصرف غير قانوني وأخرق له عواقب وخيمة لا ينبغي الاستهانة بها، وإذا لم تتم مواجهته بشكل صحيح، فإنه سيعرض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر".
وأشار إيرواني إلى أن "الصراع في فلسطين لا يمكن حله إلا إذا انتهى الاحتلال وتم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير ودعمها وحمايتها بشكل كامل".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية وشرعت في أداء مهامها.
وتضم تلك الحكومة أحزابًا من أقصى اليمين الديني والقومي الإسرائيلي. وقبل أقل من أسبوع من تنصيبها، اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى
، وسط غضب فلسطيني وإدانات عربية ودولية.
وقبل أيام، اعتدى متطرفون إسرائيليون على المقبرة البروتستانتية التاريخية على جبل صهيون في القدس الشرقية، حيث حطموا عن قصد وبلا هوادة أكثر من 30 شاهد قبر، العديد منها تاريخي"، وفق بيان للكنيسة الأسقفية الإنجيلية.