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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230119/إيران-نبذل-جهودا-كبيرة-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-أملا-في-السلام-1072480166.html
إيران: نبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا أملا في السلام
إيران: نبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا أملا في السلام
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده بذلت جهودا كبيرة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا، معربًا عن أمله للوصول لمرحلة السلام في أقرب وقت ممكن. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T16:11+0000
2023-01-19T16:11+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية للوزير الإيراني، خلال زيارته تركيا، اليوم الخميس.وتابع: "نأمل أن تصل أوكرانيا إلى مرحلة السلام في أقرب وقت ممكن".كما أكد أن طهران موقفها واضح منذ بداية الأزمة، لافتًا إلى أن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو وبعض الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وأكد أن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، داعيًا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تنفي-مجددا-ادعاءات-أمريكا-المتعلقة-بنقل-طائراتها-المسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1071387691.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا

إيران: نبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا أملا في السلام

16:11 GMT 19.01.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده بذلت جهودا كبيرة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا، معربًا عن أمله للوصول لمرحلة السلام في أقرب وقت ممكن.
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية للوزير الإيراني، خلال زيارته تركيا، اليوم الخميس.

وأوضح عبد اللهيان: "بذلنا جهودا كثيرة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا خلال هذه الفترة، سواء على المستوى الوزاري أو الرئاسي".

وتابع: "نأمل أن تصل أوكرانيا إلى مرحلة السلام في أقرب وقت ممكن".
كما أكد أن طهران موقفها واضح منذ بداية الأزمة، لافتًا إلى أن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو وبعض الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا.
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وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وأكد أن موسكو لا تزال منفتحة على المحادثات مع كييف، داعيًا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.
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