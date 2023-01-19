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https://sputnikarabic.ae/20230119/استطلاع-رأي-نسبة-تأييد-بايدن-تتعافى-بصورة-ضئيلة-من-مستوى-قياسي-منخفض-في-يوليو-2022-1072485092.html
استطلاع رأي: نسبة تأييد بايدن تتعافى بصورة ضئيلة من مستوى قياسي منخفض في يوليو 2022‏
استطلاع رأي: نسبة تأييد بايدن تتعافى بصورة ضئيلة من مستوى قياسي منخفض في يوليو 2022‏
تعافت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مستوى الولاات المتحدة بصورة جزئية، بعد أن كانت منخفضة إلى ‏مستوى قياسي في شهر يوليو/ تموز الماضي. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T18:38+0000
2023-01-19T18:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
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وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع شركة الاستشارات "Morning Consult"ـ اليوم الخميس، فإن 43% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، بينما يعارض 54%، مما يحافظ على الشعور بالاستقرار طوال الربع الرابع.وفي يوليو، وافق 40% فقط على أداء بايدن الوظيفي، بينما رفضه 57%، مما جعله أسوأ علاماته منذ توليه منصب الرئيس الأمريكي.ويظهر الاستطلاع أن 46% من الناخبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا أيدوا طريقة عمله، بزيادة قدرها 6 نقاط منذ يوليو، ومع ذلك، فقد رفض 47% من الأشخاص في نفس الفئة العمرية أداءه، مما يمثل انخفاضا بمقدار 5 نقاط خلال الفترة نفسها.وفي أحدث استطلاع للرأي، ارتفعت نسبة التأييد لبايدن بين نساء الضواحي، إذ ارتفعت من 40% في يوليو إلى 45%.وأظهر الاستطلاع أن شعبية الرئيس الأمريكي لا تزال عالية بين الناخبين السود، إذ يدعمه نحو ثلثي المجتمع، بزيادة طفيفة عن 62% في شهر يوليو.كما يكشف الاستطلاع الأخير أن جو بايدن أقل شعبية بين الناخبين البيض، إذ وافق 38% منهم فقط على فترة ولايته.وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 11 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، وشمل 45787 ناخبا مسجلا بهامش خطأ +/- 1%.
https://sputnikarabic.ae/20230119/أمريكا-تبلغ-سقف-الدين-والخزانة-الأمريكية-تتخذ-إجراءات-غير-عادية-1072480660.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن

استطلاع رأي: نسبة تأييد بايدن تتعافى بصورة ضئيلة من مستوى قياسي منخفض في يوليو 2022‏

18:38 GMT 19.01.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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تعافت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مستوى الولاات المتحدة بصورة جزئية، بعد أن كانت منخفضة إلى ‏مستوى قياسي في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع شركة الاستشارات "Morning Consult"ـ اليوم الخميس، فإن 43% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، بينما يعارض 54%، مما يحافظ على الشعور بالاستقرار طوال الربع الرابع.
وفي يوليو، وافق 40% فقط على أداء بايدن الوظيفي، بينما رفضه 57%، مما جعله أسوأ علاماته منذ توليه منصب الرئيس الأمريكي.
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15:53 GMT
ويظهر الاستطلاع أن 46% من الناخبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا أيدوا طريقة عمله، بزيادة قدرها 6 نقاط منذ يوليو، ومع ذلك، فقد رفض 47% من الأشخاص في نفس الفئة العمرية أداءه، مما يمثل انخفاضا بمقدار 5 نقاط خلال الفترة نفسها.
وفي أحدث استطلاع للرأي، ارتفعت نسبة التأييد لبايدن بين نساء الضواحي، إذ ارتفعت من 40% في يوليو إلى 45%.
وأظهر الاستطلاع أن شعبية الرئيس الأمريكي لا تزال عالية بين الناخبين السود، إذ يدعمه نحو ثلثي المجتمع، بزيادة طفيفة عن 62% في شهر يوليو.
كما يكشف الاستطلاع الأخير أن جو بايدن أقل شعبية بين الناخبين البيض، إذ وافق 38% منهم فقط على فترة ولايته.
وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 11 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، وشمل 45787 ناخبا مسجلا بهامش خطأ +/- 1%.
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