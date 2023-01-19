https://sputnikarabic.ae/20230119/استطلاع-رأي-نسبة-تأييد-بايدن-تتعافى-بصورة-ضئيلة-من-مستوى-قياسي-منخفض-في-يوليو-2022-1072485092.html
استطلاع رأي: نسبة تأييد بايدن تتعافى بصورة ضئيلة من مستوى قياسي منخفض في يوليو 2022
استطلاع رأي: نسبة تأييد بايدن تتعافى بصورة ضئيلة من مستوى قياسي منخفض في يوليو 2022
تعافت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مستوى الولاات المتحدة بصورة جزئية، بعد أن كانت منخفضة إلى مستوى قياسي في شهر يوليو/ تموز الماضي. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T18:38+0000
2023-01-19T18:38+0000
2023-01-19T18:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
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وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع شركة الاستشارات "Morning Consult"ـ اليوم الخميس، فإن 43% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، بينما يعارض 54%، مما يحافظ على الشعور بالاستقرار طوال الربع الرابع.وفي يوليو، وافق 40% فقط على أداء بايدن الوظيفي، بينما رفضه 57%، مما جعله أسوأ علاماته منذ توليه منصب الرئيس الأمريكي.ويظهر الاستطلاع أن 46% من الناخبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا أيدوا طريقة عمله، بزيادة قدرها 6 نقاط منذ يوليو، ومع ذلك، فقد رفض 47% من الأشخاص في نفس الفئة العمرية أداءه، مما يمثل انخفاضا بمقدار 5 نقاط خلال الفترة نفسها.وفي أحدث استطلاع للرأي، ارتفعت نسبة التأييد لبايدن بين نساء الضواحي، إذ ارتفعت من 40% في يوليو إلى 45%.وأظهر الاستطلاع أن شعبية الرئيس الأمريكي لا تزال عالية بين الناخبين السود، إذ يدعمه نحو ثلثي المجتمع، بزيادة طفيفة عن 62% في شهر يوليو.كما يكشف الاستطلاع الأخير أن جو بايدن أقل شعبية بين الناخبين البيض، إذ وافق 38% منهم فقط على فترة ولايته.وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 11 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، وشمل 45787 ناخبا مسجلا بهامش خطأ +/- 1%.
https://sputnikarabic.ae/20230119/أمريكا-تبلغ-سقف-الدين-والخزانة-الأمريكية-تتخذ-إجراءات-غير-عادية-1072480660.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
استطلاع رأي: نسبة تأييد بايدن تتعافى بصورة ضئيلة من مستوى قياسي منخفض في يوليو 2022
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تعافت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مستوى الولاات المتحدة بصورة جزئية، بعد أن كانت منخفضة إلى مستوى قياسي في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع
شركة الاستشارات "Morning Consult"ـ اليوم الخميس، فإن 43% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، بينما يعارض 54%، مما يحافظ على الشعور بالاستقرار طوال الربع الرابع.
وفي يوليو، وافق 40% فقط على أداء بايدن الوظيفي، بينما رفضه 57%، مما جعله أسوأ علاماته منذ توليه منصب الرئيس الأمريكي.
ويظهر الاستطلاع أن 46% من الناخبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا أيدوا طريقة عمله، بزيادة قدرها 6 نقاط منذ يوليو، ومع ذلك، فقد رفض 47% من الأشخاص في نفس الفئة العمرية أداءه، مما يمثل انخفاضا بمقدار 5 نقاط خلال الفترة نفسها.
وفي أحدث استطلاع للرأي، ارتفعت نسبة التأييد لبايدن بين نساء الضواحي، إذ ارتفعت من 40% في يوليو إلى 45%.
وأظهر الاستطلاع أن شعبية الرئيس الأمريكي لا تزال عالية بين الناخبين السود، إذ يدعمه نحو ثلثي المجتمع، بزيادة طفيفة عن 62% في شهر يوليو.
كما يكشف الاستطلاع الأخير أن جو بايدن أقل شعبية بين الناخبين البيض، إذ وافق 38% منهم فقط على فترة ولايته.
وتم إجراء الاستطلاع، في الفترة من 11 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، وشمل 45787 ناخبا مسجلا بهامش خطأ +/- 1%.